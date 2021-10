Mlade glasbenice godalnega kvarteta Noreia Quartet bodo predstavile dela treh komponistk.

Godalni kvartet Noreia Quartet sestavljajo mlade glasbenice Lena Kolter, Alma Portič, Anna Bednarchuk in Jana Thomaschütz, ki skupaj študirajo na zasebni univerzi Gustava Mahlerja v Celovcu. Kot pravi Lena Kolter, so glasbenice hotele sestaviti in izdelati svoj koncert, kjer bi igrale samo dela komponistk.

Kolter pravi: »V klasiki so znani predvsem komponisti. Kvarteti ponavadi igrajo standardni repertoar. Hotele smo dati oder fascinantnim komponistkam, ki niso tako znane in so komponirale res zanimive stvari.«

Mlade glasbenice so zbrale dela treh komponistk – delo »String Quartet No. 3« irske komponistke Elisabeth Maconchy (1907–1994), delo »Strum« Afroameričanke Jessie Montgomery (roj. 1981), ki povezuje ameriško folk glasbo s klasiko, in delo »Entr’acte« komponistke Caroline Shaw (roj. 1982), najmlajše dobitnice Pulitzerjeve nagrade za glasbo.

Repertoar kvarteta Noreia je klasično alternativen z inovativnimi pristopi, tako da se lahko tudi zgodi, da glasbenice violino igrajo kot kitaro. Med koncertom bodo glasbenice predstavile tudi komponistke.

Naslednji teden sta na sporedu dva koncerta, na katerih bodo glasbenice igrale dela komponistk. Prvi bo v sredo, 6. oktobra, ob 19. uri v muzeju Wernerja Berga v Pliberku, drugi pa v četrtek, 7. oktobra, ob 19. uri v Villa For Forest v Celovcu.