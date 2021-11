Na pester »Glasbeni večer« je pred nedavnim vabilo Slovensko prosvetno društvo Edinost Škofiče. Na odru v ljudski šoli Škofiče sta nastopila tamburaški ansambel Starabanda in kvartet DEMONDA iz Škofič. Navzoče sta pozdravila predsednik SPD Edinost Škofiče Mitja Rovšek in župan občine Thomas Wuksch. Odlični niso bili samo nastopajoči, temveč tudi moderatorka večera Danica Thaler-Urschitz, ki je poskrbela za to, da so obiskovalci izvedeli več o skupinah. Zvoke tamburic sta popestrili pevki Katrin Piskernik in Karin Schellander-Ulbing. Med obiskovalci so bili tudi bivši župan Valentin Happe, zastopnik SGL Norbert Sereinig in predsednica SPD Bilka Bilčovs Marija Weber-Ogris.