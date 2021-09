Štiri pevske skupine iz različnih držav so popestrile jesenski večer na suškem gradu

Oktet Simon Gregorčič, Klångquadrat, Oktet Suha in House Rules so skupine, ki so svoje pevske sposobnosti pokazale na odru v atriju suškega gradu.

Festival se je začel ob 19. uri, vreme je bilo v skladu z naslovom tudi suho, kar je seveda privabilo še več obiskovalcev, vzdušje pa je bilo polno radostnega pričakovanja že ob začetnem moderiranju Danila Katza, uvodnem govoru župana Patricka Skubla in govoru ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu Helene Jaklitsch.

Oktet Simon Gregorčič

Pevsko-instrumentalna skupina Žvabek je s skladbama »Bele ladje na morju« in »V dolini tihi« naznanila odprtje festivala. Ob nastopu prve pevske skupine, Okteta Simon Gregorčič, je zadonelo osem moških glasov s prvo kitico Gregorčičeve pesmi »Soči« – »Krasna si, bistra hči planin«.

Pevsko-instrumentalna skupina Žvabek

Festival Suha je bil letos osemindvajsetič, 10. 9. v Dravogradu in 11. 9. v Suhi. Priredili so ga občina Dravograd Žvabek, občina Suha, Krščanska kulturna zveza, ki se ji je Katz še posebej zahvalil, in Katoliško prosvetno društvo Drava Žvabek. Jokej Logar, pevec Okteta Suha in glavni organizator: »V Dravogradu je bilo manj publike, ampak to smo pričakovali, ker je epidemiološka situacija v Sloveniji le malo slabša kot v Avstriji. Zame je bil festival najboljši in je presegel vsa pričakovanja, vse je poteklo odlično. Skupine so bile tudi vsaka po svoje enkratne in to je naša dolgoletna in zelo dobra izkušnja, da se skupine – katerekoli – tako dobro ujemajo.«

House Rules iz Danske

Prireditev »Festival Suha« tradicionalno prirejajo tako, da znotraj vokalne glasbe predstavijo še katero novo glasbeno zvrst. Tokrat so to izvedli s povabljenim danskim moškim kvartetom House Rules, Obiskovalci smo slišali usklajene moške glasove v ameriškem slogu petja, ki se imenuje barbershop. »Barbershop pri nas ni tako znan in to je bilo najverjetneje za publiko nekaj novega. V tem je pravzaprav velik izziv za organizatorja, po drugi strani pa zagotovitev za kvaliteto tega festivala,« je pojasnil Logar.

Posebno priznanje Urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu je ministrica Helena Jaklitsch izročila Lenartu Katzu, predsedniku KPD Drava v Žvabeku.

Izreden prispevek k festivalu je imela s svojim govorom ministrica Helena Jaklitsch, ki je izrazila svojo hvaležnost dejstvu, da je festival posvečen dvema pomembnima obletnicama: spominu na 100. obletnico koroškega plebiscita in 30. obletnici samostojne Slovenije. Jaklitsch: »Pred tridesetimi leti ste namreč z vašo srčno zavzetostjo podprli našo pot v samostojnost ter si aktivno prizadevali pri mednarodnem priznanju mlade države. Vse to nas je v naših narodnih koreninah še bolj povezalo.«

Občinstvo na suškem gradu je Logar imenoval »odlična publika«, eden od pevcev skupine House Rules pa »amazing audience«.

Ob tej priložnosti je še podelila priznanje Katoliškemu prosvetnemu društvu Drava Žvabek za 110 let delovanja. Festival Suha ima poleg svoje umetniške vloge na področju petja tudi močno povezovalno vlogo pri zamejcih: poleg povezave med slovensko in avstrijsko državo je tokrat šlo tudi za združitev glasbenih skupin iz tistih evropskih območij, ki jih je po prvi svetovni vojni doletela podobna usoda kot avstrijsko Koroško.