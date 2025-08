Festival Acoustic Lakeside: »Sedaj lahko samo še čakamo«

Več kot 20 glasbenih skupin z različnih koncev sveta je poskrbelo za dobro vzdušje na letošnjem festivalu Acoustic Lakeside. Med njimi tudi moški pevski zbor Trta, ki je želel navzočim približali tudi slovensko kulturo in dvojezičnost v regiji. Predsednica društva Acoustic Lakeside Sara Pleschounig je povedala, da še zmeraj čakajo, ali bo vrhovno upravno sodišče dopustilo izredno revizijo finančne policije ali ne. »To lahko traja nekaj mesecev ali tednov. Let, upamo, da ne. Kdaj bo, ne vemo, ker ni nobenega termina. Zdaj lahko samo čakamo,« pravi Pleschounig v pogovoru z Novicami in dodaja, da bodo septembra sedli skupaj in odločili, kako naprej in v kakšni obliki bi priredili festival. »Vedno se jeseni vsedemo skupaj in pogledamo, kako na­prej,« je razložila Pleschounig. Finančna policija je na prvi dan festivala preverila, ali so vse osebe, ki pomagajo pri festivalu, prijavljene. Obisk je bil kratek in nekompliciran, je povedala Pleschounig.