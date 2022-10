Letos je bend SINN, v katerega je včlanjen tudi Šmihelčan Fabian Smolnik, med drugim nastopil na festivalu »Nova Rock«. Ta petek, 21. oktobra, ob 20.00, pa vabi v celovško Koncertno hišo. Tričlanski bend (Fabian Smolnik, Nico Unterberger in Stefan Skreinig) je za ta koncertni večer k sodelovanju povabil šest glasbenikov. Med njimi je Jan Butej, ki kot Smolnik prihaja iz Šmihela. Edinstvena sestava bo igrala v živo in bo publiko zagotovo zelo navdušila. Nastop bo popestril šov z najbolj sodobno osvetljavo in zvočno tehniko. Pri koncertu bosta sodelovali še skupini »Krystof« in »mörk« ter drugi posebni gostje. Fabian Smolnik: »Prireditev smo fiksirali že lani in je precej velika stvar, zelo se že veselimo. Koncert bo publika poslušala sede, fokus bo na glasbi, za vsakega bo nekaj zraven«. Vstopnice lahko kupite še pred koncertom na večerni blagajni ali na spletnem portalu »ÖTICKET«.

Povezava:

https://www.oeticket.com/eventseries/sinn-live-in-klagenfurt-3029118/