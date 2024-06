Letos 15. septembra Krščanska kulturna zveza (KKZ) po desetih letih premora ponovno organizira koncert družinskega petja.

Letos 15. septembra Krščanska kulturna zveza (KKZ) po desetih letih premora ponovno prireja koncert družinskega petja. Koncert bo v Kulturnem domu Loče v sodelovanju z društvom SKD Jepa-Baško jezero. Organizatorka koncerta je sodelavka KKZ, zborovodkinja Kristina Kragelj, ki smo jo dosegli po telefonu med vožnjo v Sveče na vaje z ženskim pevskim zborom Kočna. »Trenutno so se za koncert družinskega petja prijavile štiri družine, ena z Zilje in tri iz Podjune. Družine, ki so pripravljene sodelovati, aktivno išče društvo SKD Jepa-Baško jezero, mi pri KKZ pa vse družine, ki bi želele sodelovati, vabimo k prijavi na [email protected].« Zborovodkinja ŽePZ Kočna in mešanega okteta Oktakord pravi, da morata biti na odru vsaj dva člana iste družine. »Prijavi se lahko kdorkoli, samo da ne pride sam, minimum je duet.«