V nedeljo, 15. septembra, ob 14.30 bo v kulturnem domu v Ločah koncert družinskega petja, kjer bodo nastopila dekleta Smrtnik, družini Paulič, družina Ressmann, družina Woschitz, družina Trießnig, družina Oraže, družina Kazianka, družina Mistelbauer in Tamburaški ansambel Loče. Obiskali smo družino Woschitz v Dobrli vasi.

Po desetih letih premora je Katoliška kulturna zveza (KKZ) sklenila obuditi prireditev družinsko petje pod taktirko sodelavke KKZ in pevke ter zborovodkinje Kristine Kragelj v sodelovanju z društvom SKD Jepa-Baško jezero. Na vabilo za nastope se je odzvalo devet družin in Tamburaški ansambel Loče.

Družina Woschitz

Med nastopajočimi je tudi družina Woschitz iz Dobrle vasi. Starša Sonja in Igor sta že od mladih nog gojila ljubezen do glasbe, z leti je rasla in bila v zibelko položena tudi njunim trem hčerkam Ronji (15), Xenii (12) in Kiri (9).

Sonjina glasbena pot

»Oče je pel v cerkvenem zboru, mama pa je bila zvesta poslušalka,« pravi Sonja, najmlajša od petih otrok v zakonu Margarethe in Rudolfa Figoutza iz Škocjana. Že kot majhna deklica je rada prepevala in se vključila v škocjanski otroški pevski zbor pod vodstvom Helke Mlinar, kjer so prepevali nemške in slovenske ljudske pesmi. Želja po glasbenem udejstvovanju je bila tako silna, da je sedemletna Sonja iz šole naskrivaj odnesla flavto, da bi jo lahko doma vadila, a jo je kmalu zapekla vest in je instrument hitro vrnila. Kasneje se je poleg kljunaste flavte učila tudi igranja na kitaro in klavir ter se v času šolanja na celovški gimnaziji BORG z glasbenim poudarkom pevsko udejstvovala v dekliški skupini Nomos. Skupina je prepevala pet let in posnela eno zgoščenko. Iz nje se je razvil istoimenski zbor pod taktirko Berteja Logarja, po 20 letih zavzetega petja pa se je iz njega izoblikoval kvartet Nomos, kjer so se sopranistki Sonji pridružili tudi njen mož, basist Igor, altistka Helga Wutte in tenorist Marijan Čik.

Igorjeva glasbena pot

Igorjeva glasbena pot se je začela že v krogu družine na Radišah, kjer je doma vedno odmevalo veselo petje. Starša Maria in Janko Woschitz sta otrokom predala glasbeno dediščino slovenske kulture in jezika ter poudarjala, da je petje ključnega pomena tako za medsebojno povezanost kot tudi za ohranitev slovenstva v zamejstvu. Igor je sklenil to lepo tradicijo predati naprej tudi v svoji družini. Slovenske ljudske pesmi so bile srčika družinskega repertoarja in Igor pomni, da so se doma poleg veselih melodij razlegali tudi nežni, otožni napevi. Energični nogometaš je sprva želel igrati bobne, vendar se je na koncu moral zadovoljiti s poukom kljunaste flavte ter se je kaj kmalu spoprijateljil tudi s kitaro. Pevsko pot zunaj družine je začel v otroškem in nadaljeval v mladinskem zboru društva Radiše, od leta 2017 pa z ženo poje pri kvartetu Nomos. Njuna skupna pot se je začela pred 26 leti, ko je na jormaku preskočila iskrica. Po letih skupne hoje in študija za ljudskošolska učitelja na celovški visoki šoli sta se leta 2010 poročila in si ustvarila družino.

Glasbo sta predala otrokom

Rodile so se jima tri hčerke: Ronja (2008), Xenia (2011) in Kira (2015). Niso odraščale dvojezično, marveč trojezično, saj je glasba poleg slovenščine in nemščine predstavljala tretji jezik vsakdana. Največkrat je to živahno štiriglasno družinsko petje, enkrat tedensko pa tudi vaje kvarteta Nomos. Vsa tri dekleta že od petega leta obiskujejo glasbeno šolo, Kira in Ronja igrata klavir, Xenia pa klavirsko harmoniko, s katero je letos zablestela tudi na Prima la musica v Brixnu in osvojila srebro. Xenia, ki v prostem času tako kot oče in mlajša sestrica Kira rada igra nogomet, pravi, da si želi postati glasbenica in nekoč poučevati harmoniko v glasbeni šoli, letos pa se bo začela učiti tudi saksofon. Ronja poleg ljubezni do klavirja in petja pleše balet, poklicno pa želi iti po sledeh staršev in postati ljudskošolska učiteljica. Skupaj s Xenio poje v mladinskem zboru Sweethearts, ki spada pod dobrolsko prosvetno društvo Srce in ga vodita mama Sonja Woschitz in Paula Schein-Kontschitsch. Najmlajša Kira poleg petja v otroškem zboru Srčki in igranja klavirja komponira, želi pa postati zdravnica ali babica (Hebamme). Družina skupaj poje že, odkar so bili otroci majhni. Začeli so s petjem adventnih in božičnih pesmi, s katerimi so si polepšali družinske praznike. Pojejo tudi pri mašah v domači župniji, na koncertu družinskega petja v Ločah pa bodo prvič javno nastopili. Predstavili se bodo z narodno Po gorah grmi in bliska in Lena’s song Fly with me, ki ju bodo odpeli štiriglasno. Najraje prepevajo večglasne ljudske in cerkvene pesmi, v glasbeni navdih pa jim je bila tudi letošnja pevska delavnica v Ankaranu.