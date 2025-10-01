Družinsko petje je navdušilo

Tudi danes, v času globalizacije, ne smemo pozabiti domačih viž, zato so se pri Krščanski kulturni zvezi lani odločili, da po desetih letih premora ponovno obudijo priljubljeno prireditev Družinsko petje. Lani je bil koncert v Ločah, letošnjega pa so v sodelovanju s Slovenskim prosvetnim društvom Srce pripravili minulo nedeljo dopoldne v Kulturnem domu v Dobrli vasi.
Dogodek je povezoval moderator Peter Grilliz, ki je poleg predstavljanja nastopajočih skupin poskrbel za marsikateri šaljivi komentar. Vabilu so se odzvale skupine Sanje iz Suhe in Drstvenšek iz Slovenije, pa tudi družine Woschitz, Stern, brata Niko in Simon Boštjančič ter Čemrovi iz Lovank. Dve družini sta prišli z Obirskega: Milena in Franci Paulič s hčerkama Meto in Mileno so občinstvo navdušili z instrumentalno glasbo (harfa, citre, oprekelj in harmonika), Lenart in Barbi Paulič s sinom Stanijem ter hčerkama Ano in Katarino pa z ubranim petjem.
Kar z enajstčlanskim zborom se je predstavila družina Stern. »Glasbo nam je položila v zibelko naša pokojna mama Marica Stern. Čeprav je ni več, jo nosimo s seboj na poteh in nastopih. Za nastop v Dobrli vasi smo se odločili, ker radi pojemo, pa tudi zato, ker smo leta 1979 prav tukaj kot družina prvič nastopili na Družinskem petju,« je povedal vodja zbora Pauli Stern. Na začetku koncerta se je sodelavka KKZ Kristina Kragelj zahvalila nastopajočim družinam, brez katerih dogodka ne bi bilo. Dodala je: »Koncert družinskega petja bo tudi prihodnje leto. Opažamo veliko zanimanja in lepo je, da se družine opogumijo ter stopijo na oder.«
