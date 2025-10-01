Družinsko petje je navdušilo

Kar z enajstčlanskim zborom se je predstavila družina Stern. »Glasbo nam je položila v zibelko naša pokojna mama Marica Stern. Čeprav je ni več, jo nosimo s seboj na poteh in nastopih. Za nastop v Dobrli vasi smo se odločili, ker radi pojemo, pa tudi zato, ker smo leta 1979 prav tukaj kot družina prvič nastopili na Družinskem petju,« je povedal vodja zbora Pauli Stern. Na začetku koncerta se je sodelavka KKZ Kristina Kragelj zahvalila nastopajočim družinam, brez katerih dogodka ne bi bilo. Dodala je: »Koncert družinskega petja bo tudi prihodnje leto. Opažamo veliko zanimanja in lepo je, da se družine opogumijo ter stopijo na oder.«