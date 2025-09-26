Družine se bodo opogumile in zapele

Leta 1981 je Krščanska kulturna zveza prvič vabila na Radiše na koncert družinskega petja. Lansko leto so po desetletnem premoru zopet obudili koncert. Vabilu sta se letos odzvali skupini Sanje in Drstvenšek iz Slovenije, družine Woschitz, Kropiunik, Stern, Paulič, brata Niko in Simon Boštjančič ter Čemrovi. Slednje smo obiskali teden pred nastopom.
Čemrove iz Lovank sestavljata dve družini, ki jih povezujeta sestri Paula in Helga, obe rojeni Schein. »Čemr je naše hišno ime,« pravi Paula. Idejo za sodelovanje pri koncertu je imela Helga Schippel, ki pa letos ne bo nastopila, ker na dan koncerta dela v bolnišnici in ni mogla zamenjati dežurstva. Z vajami so začeli pred približno tremi meseci. Termine so koordinirali preko WhatsApp skupine, ki se tudi imenuje »Družinsko petje.« V to skupino so dali tudi posnetke in note za pesmi, da je vsak lahko tudi sam vadil.
»Skupne vaje so trajale po kako uro in do nastopa bomo imeli kakih pet vaj,« je povedala Paula Schein-Kontschitsch. Peli bodo cerkveno pesem in angleško-slovensko mešano popevko. »Kaj točno bomo peli, pa ne bomo vnaprej povedali, to naj bo presenečenje,« je povedal Rudi Kontschitsch. Kar pa še ni bilo čisto določeno je bilo, kaj bodo oblekli za nastop.
Na vprašanje, ali bodo naslednje leto spet sodelovali pri družinskem petju, so odgovorili, da je odvisno od letošnjega odziva publike.
Četudi so vsi že vajeni nastopov, pa bo ta nastop poseben, saj v taki sestavi še niso nastopali. Koncept koncerta se jim zdi dober in so izjavili: »Če tega koncerta ne bi bilo, nikoli ne bi toliko peli skupaj, kot smo, in vsem svetujem, naj si enostavno upajo nastopiti.
Obiskujem tretji razred Slovenske gimnazije. Pred tremi meseci sem izvedel, da bomo nastopili. Sprva nisem tako prav hotel. Vaje z družino pa moram reči, da so bile lepe. Pet let igram harmoniko. Za ta instrument sem se odločil, ker mi je bilo od vsega začetka lahko igrati na ta instrument. Poleg tega tudi rad igram odbojko. Igram za SK Zadruga Aich/Dob. Z ekipo starostne skupine pod 13 let sem lani postal državni prvak. Za nastop v nedeljo pri družinskem petju sem le malo nervozen, ampak ne tako. Navajen sem nastopov, ker sem pel pri otroškem zboru Srčki in mladinskem zboru Sweethearts.
Sem ljudskošolska učiteljica v Globasnici in vodim skupaj s Sonjo Woschitz mladinski zbor Sweethearts v Dobrli vasi. Najstarejši sin David, ki letos ne bo nastopal z nami, ima na dan koncerta rojstni dan, tako da ga bomo praznovali že dan prej. Meni petje veliko da, pri nastopih pa sem od vseh vedno najbolj nervozna jaz. To bi rada spremenila, ampak to pri meni enostavno ne gre. Pred nastopom bomo doma nekaj majhnega skuhali, nič zahtevnega. Potem se bomo pripravili in se doma v miru vpeli. V času korone smo kot družina že peli družinsko mašo. Za božič pa vsako leto skupaj muziciramo in pojemo.
