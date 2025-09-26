Družine se bodo opogumile in zapele

Paula Schein-Kontschitsch (49)

Lovanke Gablern

Sem ljudskošolska učiteljica v Globasnici in vodim skupaj s Sonjo Woschitz mladinski zbor Sweethearts v Dobrli vasi. Najstarejši sin David, ki letos ne bo nastopal z nami, ima na dan koncerta rojstni dan, tako da ga bomo praznovali že dan prej. Meni petje veliko da, pri nastopih pa sem od vseh vedno najbolj nervozna jaz. To bi rada spremenila, ampak to pri meni enostavno ne gre. Pred nastopom bomo doma nekaj majhnega skuhali, nič zahtevnega. Potem se bomo pripravili in se doma v miru vpeli. V času korone smo kot družina že peli družinsko mašo. Za božič pa vsako leto skupaj muziciramo in pojemo.