Društvo upokojencev (DU) Podjuna: Občni zbor z bogato bilanco

Kako uspešno in priljubljeno je Društvo upokojencev Podjuna, je dokazal tudi občni zbor minulo nedeljo, 4. maja, v gostišču Picey ob Zablaškem jezeru. Sedeži in mize v veliki restavraciji so bili docela zasedeni, ko je udeleženke in udeležence pozdravila pevska skupina Korenine Danice pod vodstvom Anice Maraž-Kežar, nato pa predsednica Helka Mlinar. Helka je v pozdravnem govoru (seveda za šalo) menila: »Medtem sem dosegla že kar visoko starost, sem že malo dementna, gluha in slabo vidim« – v resnici pa je slej ko prej polna ustvarjalne energije. Pri tem so ji v veliko oporo mdr. tajnica Marica Sommer­egger, ki je podala bogato bilanco delovanja zadnjih treh let, in blagajnik Jože Fera, ki je z zadovoljstvom poročal, da društvo deluje na zdravih nogah. Prav tako se je predsednica Helka Mlinar zahvalila dosedanji podpredsednici Marici Krasnik za dolgoletno sodelovanje, blagajničarki Milici Konzilia, Štefki Feri in Irmi Raschun, ki skrbi za odlično organizirane izlete, kot npr. lani na Južno Tirolsko, letos septembra pa je načrtovan obisk gradov na Bavarskem. Sicer pa bogata bilanca delovanja DU Podjuna ne vsebuje samo stalnic, kot so to izleti ali bivanja v Moravskih toplicah, temveč mdr. tudi literarna branja s Stankom Wakounigom, adventna srečanja in romanja. Hkrati je prisrčno pozdravila novo odbornico oz. 1. podpredsednico Micko Hobel, novega blagajnika Milana Blažeja in novo namestnico tajnice Brigitto Pesjak. Ostali odborniki poleg ponovno izvoljene predsednice Helke Mlinar: Franc Gomernik (2. podpredsednik), Marica Sommeregger (tajnica), Jože Fera (namestnik blagajnika), Marica Krasnik, Marica Petek, Irena Ounitsch, Irmi Raschun in Pep Komar; preglednika Franc Starz in Stanko Wakounig.