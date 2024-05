SPD Trta je priredilo letni koncert v čast materam in v veselje občinstva, ki je napolnilo dom KUMST do zadnjega kotička.

Žitrajsko slovensko prosvetno društvo Trta, ki mu trenutno predseduje Roman Petek, šteje med najaktivnejša kulturna društva na dvojezičnem ozemlju. Upravičeno se lahko pohvali s pestro dejavnostjo in z mladimi sotrudniki.

To je potrdil tudi vigredni koncert minulo soboto, 11. maja, v žitrajskem kulturnem domu KUMST. Vigredni koncert Trte je medtem postal že tradicija in ga odlikuje nadvse hvalevredna zamisel: prirejajo ga na predvečer materinskega dneva in ga še posebej namenjajo materam. Tako tudi to­krat, ko so člani otroškega zbora Trtinos, ki ga vodita Jasmina in Helena Wuttej, izdelali srčke in jih podarili svojim ter vsem ostalim materam.

Helena Gregorn

Obiskovalce koncerta, ki so napolnili kulturni dom do zadnjega kotička, so po pozdravnih besedah predsednika Romana Petka pozdravili učenci Glasbene šole Rutar. Nadalje so navdušili občinstvo moški zbor Trta pod vodstvom Tomaža Boškina in ženski zbor Trte pod vodstvom Helene Gregorn. Za Heleno Gregorn, ki je nasledila prizadevno pevovodkinjo v Pliberku in Šentlipšu Špelo Mastek Mori, je bil sobotni vigredni koncert še posebej pomemben – bil je zanjo premiera, saj je prvič vodila ženski zbor in takoj navdušila občinstvo.

Veliko navdušenje je sprožil tudi zaključek koncerta, ki ga je suvereno povezovala Victorija Micheuz: oba zbora, ženski in moški, sta skupaj zapela dve pesmi – eno pod vodstvom Helene Gregorn, drugo pod vodstvom Tomaža Boškina. Skratka: sobotni koncert je bil velik užitek.