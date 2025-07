Dobrodelni spominski koncert: Daniel, Phillip in Martin so še med nami, tudi če niso več tukaj

Nastopali so skupina akzent s spremljavo na klavirju Matica Doklerja, mladi akzent, Kärntner Viergesang, Rudi Katholnig in Hans Peter Steiner ter Stefan in Anna Skreinig. Slednja sta zapela pesem »The way I tend to be«, saj je bil Stefan leta 2022 z Danielom zadnjič na koncertu v Ljubljani avtorja pesmi Franka Turnerja. Izkupiček koncerta bo šel Avstrijski gorski reševalni službi in Zvezi za pomoč otrokom, obolelim za rakom. Navedeni društvi sta z domačim SKD Jepa-Baško jezero tudi priredili koncert. Vsi trije, katerim je bil posvečen koncert, »so ljubili življenje in so radi praznovali«. Prav v tem duhu se je zaključil koncertni večer.