Dobrodelni koncert »Žarek upanja« v Šmihelu: »Bodimo tudi mi kot žarek upanja«

Bodimo tudi mi kot žarek upanja. Za vse tiste, ki jim ne gre tako dobro kot nam. Žarek je kot srce, ki se odpre za sočloveka. S skupnimi močmi lahko veliko dosežemo. Hvala, da ste prišli na koncert in tako podprete ljudi, ki jim ne gre tako dobro.« Kati Kert je s temi izbranimi mislimi kot moderatorka skupaj z Doris-Grit Schwarz pozdravila goste že sedmega dobrodelnega koncerta »Žarek upanja«, ki je bil minulo soboto v telovadnici Evropske šole Šmihel. Več kot 200 ljudi se je odzvalo vabilu iniciative »Žarek upanja«, pobudnik dobrodelnih koncertov je bistriški podžupan Vladimir Smrtnik. Navdušila so Dekleta Smrtnik, Die Kärntner aus Maria Wörth in skupina Blechreiz Brassquintett. Okoli 3000 evrov je bilo zbranih na koncertu. »Polovico darujemo akciji Korošec v stiski, ostala polovica pa bo razdeljena v regiji,« je bil po koncertu hvaležen Vladimir Smrtnik.