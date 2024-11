Dobrodelni koncert za žrtve poplav v Bosni in Hercegovini: Preplet kultur za dober namen

V Škofijski hiši v Celovcu je 4. novembra Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji (DSPA) organiziralo dobrodelni koncert v znamenju slovenske in bosanske kulture. Občinstvo je uživalo v kratkočasnem programu skupin in avtorjev iz Koroške in Slovenije.

Pester program dobrodelnega koncerta so oblikovali tamburaši Starabanda iz Hodiš in Škofič, slovenski pisatelj Muanis Sinanović, otroška in mladostniška skupina bosanskega folklornega društva Divanhana iz Celovca, koroška pisateljica Ivana Kampuš, moški pevski zbor Andrej Permož iz Šentjanža ter Tamburaški orkester Kranj, ki se mu je kot pevka pridružila Amina Majetić, organizatorka dobrodelne prireditve in predsednica DSPA.

Amina Majetić je uvodoma poudarila, da gre za »večer v znamenju dveh kultur, bosanske in slovenske«, a tudi to, da se je pri organizaciji dobrodelne prireditve srečala z »ozkoglednostjo, ki je danes ne bi pričakovala«. Kaj konkretnega o tem organizatorka ni želela povedati, razen tega, da bi nekateri želeli, da slovenska in bosanska kultura ostaneta vsaka zase in se skupaj ne predstavljata niti za dober namen. »To me je malo presenetilo, a sem še toliko bolj hvaležna, da je bilo toliko ljudi pripravljenih sodelovati in pomagati. V dvorani je bila res lepa in pozitivna atmosfera, na odru pa so se prepletali literatura, glasba in ples obeh kultur, kar je bil poleg zbiranja sredstev tudi namen prireditve.«

Sredstva za pomoč so zbirali s prostovoljnimi prispevki ob vhodu, a tudi s prispevki sponzorjev. Z obiskom čez 100 ljudi in z zbrano denarno pomočjo je Majetić zadovoljna, točen znesek ob koncu redakcije še ni bil znan. Zbrana finančna sredstva bo DSPA nakazalo eni od humanitarnih organizacij v Bosni in Hercegovini.