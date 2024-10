Z leve: Vladimir Nachbar, Jurij Opetnik, Martin Jernej in Silvia Mödritscher. V ozadju so pevke in pevci Mešanega pevskega zbora Podjuna Pliberk. Foto: Franc Opetnik

Kar devet zborov iz neposredne okolice Šmihela je 11. oktobra oblikovalo dobrodelni koncert za cerkev sv. Katarine. Koncert pa ni bil uspešen le v finančnem oziru, bil je tudi kulturni užitek.

»Cerkev svete Katarine ima za naše ljudi poseben pomen, je malo odmaknjena od civilizacije, na kraju, kjer se lahko umiriš. V ljudski govorici se tudi reče, da gremo k sveti Katarini prosit za zdravo pamet,« nam je povedala Micka Opetnik, članica župnijskega sveta v Šmihelu. Da so ljudje iz okolice Šmihela s cerkvijo povezani, se je videlo tudi na dobrodelnem koncertu, ki je bil v šmihelski farni cerkvi. Napolnjena je bila do zadnjega mesta, nastopalo pa je kar 130 pevcev. Domači tonski mojster Jurij Opetnik je dal pobudo za dobrodelni koncert, ker je večina nastopajočih zborov v cerkvi sveti Katarine posnela svoje zgoščenke, zadnji je bil domači Mešani pevski zbor Gorotan, ki je lani predstavil zgoščenko ob 130-letnici obstoja. Predvsem s prodajo vstopnic je bilo za koncert zbranih 16.965 €, z denarjem bodo pokrili del stroškov renoviranja stolpa cerkve. Vsa renovacija, vključno s fasado, pa bo stala okoli 150.000 €. Dela na stolpu naj bi se začela že novembra, je povedal župnik Slavko Thaler, ki se je za­hvalil pevcem in iniciatorju koncerta Juriju Opetniku. Koncert sta povezovala Vladimir Nachbar in Silvia Mödritscher, zahvalil se je mežnar cerkve Martin Jernej.