»Kot v pravljici« se glasi naslov dobrodelnega koncerta, ki ga Slovensko prosvetno društvo Pliberk organizira 18. junija. Izkupiček koncerta v Kulturnem domu Pliberk gre za pomoč Ukrajini.

Kristina Kragelj je članica SPD Edinost Pliberk, ki pomaga pri organizaciji koncerta »Kot v pravljici«. Pri tem ne gre za tradicionalno prireditev, saj ga v tej obliki organizirajo prvič. Začetek poletja, konec šole in želja pomagati od vojne razdejani Ukrajini pa so društvenice in društvenike vodili pri organizaciji te enkratne prireditve. Domače barve društva na koncertu brani MoPZ Foltej Hartman, zbor KSŠŠK vadi v Celovcu, Glasbena šola Rutar ima sedež v Žitari vasi, medtem ko Mlada Podjuna deluje pod okriljem MePZ Podjuna. »Na naš koncert želimo privabiti vse od najmlajših pa do najstarejših, saj sem prepričana, da je mnenje, da so pravljice samo za otroke, povsem zgrešeno«, pravi Kristina Kragelj. Nastopajoči so se odpovedali honorarju, torej bodo tudi oni, ne le publika, prispevali k pomoči Ukrajini.

Posebnost koncerta »Kot v pravljici«bo poleg vokalne in instrumentalne glasbe branje pisatelja Petra Svetine. Svetina je bil letos s svojo pravljico »Svetilnik« nominiran za prestižno Andersenovo nagrado, ki se podeljuje za najboljše izvirne otroške in mladinske knjige. Andersenovo nagrado je na koncu domov v Le Havre odnesla francoska pisateljica Marie-Aude Murail. Zato pa bo v Pliberku mogoče pri­sluhniti avtorjevemu branju poglavlja iz nominirane knjige »Svetilnik«, poglavje pa nosi naslov »Koncert na svetilniku«.