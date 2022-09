Letos so priredili že sedemnajsto delavnico za komorno glasbo, ki jo širša javnost pozna pod imenom SONUS. 20. avgusta se je zbralo 50 glasbenikov v starosti od deset let do upokojenske dobe. Teden dni so intenzivno muzicirali v različnih zasedbah, ob tem pa spoznavali skrivnosti in lepote komorne glasbe, ki sega v različna obdobja in v razne slogovne smeri.

Otvoritev glasbene delavnice je bila v bistriškem poslopju Werkhof, kjer se je javnosti predstavila umetnica Ina Loitzl, letošnja Sonusova »artist/umetnica in residence«. Razstavljala je v delavnici, v popoldanskih urah bila na razpolago udeležencem, pa tudi obiskovalcem, ki so prišli na koncert docentov in docentk v sredo, 24. avgusta.

Janez Gregorič, umetniški vodja Sonusa je povedal: »Posebej me veseli, da imamo med docenti že našo mlado generacijo. Kar štirje med njimi so nekoč bili naši udeleženci, sedaj pa so glasbeni akademiki.«

Udeleženke in udeleženci glasbene delavnice so navdušeno vadili in svoje znanje predstavili na petkovem zaključnem koncertu. Višek te prireditve je bila zagotovo krstna izvedba letošnje skladbe po naročilu, ki jo je ustvarila ter z udeleženkami in udeleženci koncertno pripravila Sonusova »skladateljica in residence« Ming Wang.

Janez Gregorič: »Ming Wang je Dunajčanka, ki izvira s Tajvana. Za mešano mladinsko zasedbo je pripravila skladbo, ki temelji na stari kitajski legendi Kravji pastir in tkalka. To je pripoved o nesrečnih ljubimcih, ki se vsako leto srečata le za eno noč, ta noč pa je po našem koledarju v mesecu avgustu. Na ta dan na Kitajskem praznujejo dan zaljubljenih, podobno kot je pri nas valentinovo. Skladba je imela osem naslovov, trajala je dvanajst minut in je bila zelo zanimiva za naša ušesa. Mislim, da je posebnost Sonusa tudi to, da udeleženci sodelujejo s skladateljico/skladateljem in z njo/njim spoznajo novo skladbo.« Posebna poslastica glasbene delavnice je že več let koncert gostov v Muzeju Liaunig. V okviru niza koncertov sonusiade je letos gostoval Aureum Saxophon Quartett, 10. oktobra ob 11.00 pa nas v tem nizu čaka še finalna matineja.

