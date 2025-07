Delavnica Sonus za vse inštrumente

Naš koncept je posredovati glasbo, predvsem pa veselje do skupnega ustvarjanja glasbe v manjših zasedbah. Poudarek je na veselju ob igranju in ni treba biti že sam velik mojster na svojem inštrumentu. Tako da to ni mojstrska delavnica za tiste najbolj nadarjene, ampak je delavnica za vse, ki bi radi spoznali skupinsko ustvarjanje glasbe. Naš kader je izvrsten prav zato, ker lahko vzame vsakega tam, kjer se nahaja, da ni pretežko za enega ali drugega. Odprti smo za vse med 10. in 99. letom starosti, vzamemo pa tudi mlajše od 10 let, če je res treba in če je pametno.