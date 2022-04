Gre za velik projekt Krščanske kulturne zveze, Slovenskega prosvetnega društva Drabosnjak Kostanje , Slovenskega kulturnega društva Celovec in Dušnopastirskega urada. Po organizacijskem obsegu in vloženih sredstvih je po besedah Martina Kuchlinga Pasijonski koncert primerljiv s koncertom Koroška poje, ki je bil letos na spletu.

Pasijonski koncert je dvodelen, v prvem, inštrumentalnem delu bo Simfonični orkester RTV Slovenija izvedel kompozicijo Inventiones ferales skladatelja Uroša Kreka. Solistka v prvem delu je slovenska violinistka Lana Trotovšek. V drugem delu koncerta pa občinstvo v Domu glasbe čaka Poglavje iz Pasijona Andreja Šusterja Drabosnjaka. Avtor te kompozicije je dirigrent Uroš Lajovic. Lajovic je oratorij leta 1967 ustvaril kot diplomsko delo na ljubljanski Akademiji za glasbo v razredu prof. Matije Bravničarja in je zanj dobil l. 1968 tudi študentsko Prešernovo nagrado.

Pri izvedbi pasijonskega koncerta sodeluje 38 glasbenikov, 40 pevcev komornega zbora Ave in štirje vrhunski solisti. Poleg že omenjene violinistke Lane Trotovšek so to sopranistka Marta Močnik Pirc (Marija), tenorist Dejan Vrbančič (evangelist) in baritonist Jože Vidic (Jezus). Po baročnem vzoru je evangelist komentator dogajanja, zbor pa ima vlogo moralista. Na orgle bo v Domu glasbe igral Gregor Klančič.

Vsebina oratorija »Poglavje iz Pasijona Andreja Šusterja Drabosnjaka«

Izbrano besedilo iz sicer obsežnejšega bukovnika Drabosnjaka je vezano na dogajanje na Veliko sredo. Žalostna mati Marija čuti, da se bliža grenki trenutek, ko bo njen sin Jezus moral trpeti in umreti. Marija roti sina, da naj ji pove, kdaj bo prišla ta žalostna ura in se ob tem spominja raznih trenutkov iz skupnega življenja. Jezus ji razodene, da bo ta ura kmalu prišla: »… samo še danes zvečer in jutri bom pri tebi …« Potem se mora zgoditi volja Očeta in Jezus ji napove celo trpljenje. Presunjena Marija pravi, da bi, če bi Bog dal, rajši umrla namesto njega, da mu ne bi bilo treba tako strašno trpeti. Božja volja pa je zapečatena in Jezus mora iti v smrt – to je zanj jasno in to pove tudi svoji materi. Vse to se mora zgoditi, da smo ljudje rešeni, kot pravi kronist in poje zbor.

Pasijonski koncert bo v Domu glasbe ob 19.30, in sicer v sredo, 13. aprila. Vstopnina za odrasle je 17 evrov, za mladino pa 12 evrov.