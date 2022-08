Slovensko prosvetno društvo Trta Žitara vas je preteklo soboto, 6. avgusta, vabilo na tradicionalno prireditev, in sicer na dalmatinski večer. Društveni praznik že od leta 2011 – tistega leta je nam-reč pogorel farovž – prirejajo pred Kulturnim domom KUMST.

Dalmatinski večer je privabil mlade in stare od blizu in daleč.

Letošnjo prireditev je obiskalo 500 ljudi. Za dobro jedačo sta poskrbela kuharja iz restavracije Mochoritsch, pijačo pa so stregli v »Šnops-teki« in v »Konobi«, ki so jodruštveniki uredili v sosedovi kleti. Ob dalmatinskih dobrotah, vinih in žganju so nekateri uživali vse do zgodnjih ur naslednjega dne, saj jih je zabavala dalmatinska klapa Barone iz Šibenika. Glasbeniki, ki so že nekajkrat gostovali v Žitari vasi, so igrali tradicionalne dalmatinske, pa tudi svoje izvirne pesmi.

Roman Petek: Veseli nas, da je dalmatinski večer po dveh letih premora zaradi pandemije spet zaživel. Imeli smo srečo z vremenom in z zavzetimi pomagači. Hvaleženi smo vsem, ki so nas podprli pri pripravah, izvedbi in pri pospravljalnih delih. Doživeli smo prijeten in družaben večer, zato nameravamo s to tradicijo še nadaljevati.

