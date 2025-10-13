Čudovit mednarodni koncert, ki bi si zaslužil več poslušalcev 

Ko je šlo za vprašanje, kje naj bi bila premiera Psalmske kantate v Evropi, so odločili, da bo ta v Pliberku. Da so kot soprireditelja povabili vrhunski mešani zbor Podjuna-Pliberk skupaj s Kulturnim domom (glavni organizator je bila KKZ, katere poslovodja Martin Kuchling je pozdravil občinstvo), je gotovo povezano tudi z zborovodkinjo Anjo Kapun. Po njeni zaslugi dosega zbor Podjuna enkratne uspehe, poleg tega pa je že pred leti povabila Ambroža Čopija, da spremlja MePZ Podjuna na posebnem seminarju. Ob vsem tem je Psalmska kantata posvečena slovenskemu zdravniku Janezu Janežu, ki je bil po 2. svetovni vojni predviden za transport v Jugoslavijo, kjer bi ga lahko čakala nasilna smrt, a je v Pliberku pobegnil z vlaka in našel svoj novi dom na Tajvanu, kjer je s svojim nesebičnim delom pustil globok pečat.