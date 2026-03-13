Brezplačen koncert in bife

Ta se je v zadnjih desetletjih uspešno uveljavil na številnih državnih in mednarodnih tekmovanjih ter osvojil več prvih mest – med drugim na tekmovanjih v Italiji, Nemčiji, na Madžarskem in na Češkem. Pod vodstvom dirigenta Matevža Novaka bo približno 50 glasbenikov skupaj s solisti izvedlo približno enourni koncertni program. Po koncertu bo Pizzeria Etna občinstvo razvajala z italijansko kulinariko, postrežen bo bogat bife. Koncert je zamišljen kot kulturno darilo orkestra regiji okoli Pliberka v želji povezati ljudi ob glasbi, druženju in kulinariki. Vstop, hrana in pijača so za vse obiskovalke in obiskovalce brezplačni. Rezervacije: www.kulturnidom.at