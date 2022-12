V napolnjeni dvorani dobrolskega kulturnega doma so članice in člani pevskih skupin Slovenskega prosvetnega društva SRCE v petek, 25. novembra, predstavili božične pesmi, ki so jih posneli na novo zgoščenko.

Nastopali so otroški zbor Srčki pod vodstvom Simone Haschej, mladinski zbor Sweethearts, ki ga vodita Paula Schein-Kontschitsch in Sonja Woschitz, ter MePZ Srce pod vodstvom Tanje Kramer.

Članice mladinskega zbora »Sweethearts«

Pomembno vlogo pri nastanku nove zgoščenke je imela Paula Schein-Kontschitsch: »Odločili smo se za božične pesmi, ker sem vedno iskala slovenske božične pesmi iz naših krajev. Zdaj, ko je projekt uspel, sem zelo vesela, ker nam je uspelo na zgoščenki uresničiti neko raznolikost. Najlepše je, da smo vključili instrumente in otroke, ki jih igrajo.«

Anton Novak, Mitja Rovšek, Dana Gregorič in predsednica SPD Srce Gitti Neuwersch.

Tanja Kramer že deveto leto vodi MePZ Srce v Dobri vasi: »Zelo nas veseli, da je nocoj prišlo toliko ljudi. Imeli smo veliko vaj, »highlight« so bile zadnje vaje, ko je bil prvič tudi band z nami.« Kot poslušalec na koncertu oz. predstavitvi nove zgoščenke dobiš občutek, da so vse generacije pevk in pevcev SPD Srce tudi s srcem pri stvari. Od modernih ritmičnih do mirnih božičnih in ob spremljavi inštrumentov hitrejših pesmi in aranžmajev je bilo za vsako uho nekaj zraven. Skozi večer sta samozavestno vodila moderatorski duo David Kontschitsch in Dana Gregorič. Predsednica SPD Srce Gitti Neuwersch je bila vesela, da so projekt lahko po treh letih uspešno zaključili. »Zelo veseli in olajšani smo, da nam je končno uspelo, da si lahko vsak zavrti to prelepo božično zgoščenko doma in se tako duševno pripravi na božič.«

Sonja Woschitz in Tanja Kramer

Novo zgoščenko lahko kupite pri društvenicah in društvenikih ter v Mohorjevi knjigarni. CD je tudi del letošnjega knjižnega daru Mohorjeve.

Več slik najdete tukaj: Povezava