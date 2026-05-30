Bila sta človeka za sočloveka

30.5.2026 Šmihel pri Pliberku St. Michael ob Bleiburg Damijan Smrečnik
Na koncert v spomin Albertu Krajgerju († 2025) in njegovi sestri Magdi Haimburger († 2026) so povabili KPD Šmihel, fara Šmihel in MePZ Gorotan.
Tone Boschitz in Simona Krajger na koncertu,

»Našega ateja smo si delili, velikokrat. Bil je človek za sočloveka. Rad je imel ljudi, ljudje so ga imeli radi. Lepoto je Albert kultiviral in vestno in vztrajno vzdrževal. Vsak dan zavestno. Ker je poznal sence življenja in vedel zanje. Pa je vedno znova iskal luč. To luč je rad delil. Bil je radodaren s svojim časom in talenti. Bil je avtentičen, kot rock-kitarist pri Bellamies, kot kitarist pri narodnih zasedbah. Kot pevec, kot kantor na koru, kot dirigent, kot učitelj glasbene teorije, kot pedagog, umetnik, kipar. To je bil Albert. Pogrešam te, atej, vsak te pogreša,« se je očeta Alberta Krajgerja na spominskem koncertu »Glasba je pesem srca« minuli petek v do zadnjega mesta napolnjeni farni cerkvi v Šmihelu spomnila njegova hčerka Simona Krajger.

Magdi Haimburger in njen brat, Albert Krajger.

Magdi Haimburger je bila dejavna v farni skupnosti in pevka Gorotana, ki ga je Albert Krajger vodil od leta 1989 do svoje smrti. Nastopili so Quintett Petzen, MePZ Gorotan ter glasbeniki Franc Vejnik, brat pokojnih Peter Krajger, Stefan Thaler in drugi. Misli o Albertu Krajgerju in Magdi Haimburger so podali Slavko Thaler, Silvo Jernej ter Norbert in Ulrike Haimburger. Sled Alberta in Magdi v Šmihelu ostaja živa.  

