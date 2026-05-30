Bila sta človeka za sočloveka

»Našega ateja smo si delili, velikokrat. Bil je človek za sočloveka. Rad je imel ljudi, ljudje so ga imeli radi. Lepoto je Albert kultiviral in vestno in vztrajno vzdrževal. Vsak dan zavestno. Ker je poznal sence življenja in vedel zanje. Pa je vedno znova iskal luč. To luč je rad delil. Bil je radodaren s svojim časom in talenti. Bil je avtentičen, kot rock-kitarist pri Bellamies, kot kitarist pri narodnih zasedbah. Kot pevec, kot kantor na koru, kot dirigent, kot učitelj glasbene teorije, kot pedagog, umetnik, kipar. To je bil Albert. Pogrešam te, atej, vsak te pogreša,« se je očeta Alberta Krajgerja na spominskem koncertu »Glasba je pesem srca« minuli petek v do zadnjega mesta napolnjeni farni cerkvi v Šmihelu spomnila njegova hčerka Simona Krajger.