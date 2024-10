Leta 1987 so nadebudni glasbeniki v Šmihelu ustanovili društvo Godba na pihala Šmihel, dve leti pozneje pa prvi big band na dvojezičnem ozemlju Koroške. Miha Vavti je bil že takrat predsednik društva in ga spremlja vse do danes, 35 let po ustanovitvi.

Konec osemdesetih let je Jože Kušej ml. rad poslušal Glenna Millerja in njegov big band. Ker mu je bila ta glasba tako zelo všeč, je leta 1989 predlagal, da bi v društvu ustanovili big band sekcijo, to pa je pomenilo večjo zasedbo ter zahtevnejšo in moderno glasbo.

Kakšne spomine imate na začetke vašega big banda?

Miha Vavti: Jože Kušej ml. je sedel v avto in se odpeljal v Ljubljano direktno k Jožetu Privšku, ki je vodil Big Band RTV Slovenija. Prosil ga je za kake aranžmaje oz. literaturo za big band zasedbo. Jože Privšek ni rad delil svojih aranžmajev, nam pa jih je dal, ker smo bili slovenska manjšina na Koroškem. Tako smo leta 1989 lahko zbrali glasbenike in začeli vaditi z domačim big bandom.

In kako ste našli ime New Times Big Band?

Od vsega začetka sem bil vpleten v dogajanje in sem imel idejo za ime: New Times Big Band. Takrat je bil čas velikih političnih preobratov v Evropi: združila se je Nemčija, razpadal je Varšavski pakt, tudi v Jugoslaviji je prišlo do sprememb, tako da so tedaj dobesedno napočili novi časi.

Nekaj utrinkov z lanske glasbene turneje New Times Big Banda

Kakšna je starostna struktura zasedbe po 35 letih?

V aktualni zasedbi so najmlajši stari okoli 20 let, jaz pa sem s 55 leti najstarejši v bandu.

Kako privabljate mlade glasbenike?

Big Band je ena od sekcij našega društva, tako kot tudi saksofonski kvartet, trobilni kvartet, jazz combo in godba na pihala. Mlade glasbenike moderna glasba privlači in bi radi sodelovali pri Big Bandu. Začetnikom svetujemo, naj najprej vadijo in sodelujejo pri godbi, ko pa postanejo boljši, lahko sodelujejo pri Jazz Combo ali pri Big Bandu. To je za nekatere dobra motivacija.

Kdo vodi in dirigira Big Band?

Sem umetniški vodja in vodim vaje Big Banda, na koncertih pa sedim med glasbeniki, medtem ko nam dirigira moj brat Mario Vavti, ki je poklicni glasbenik na Dunaju.

Koliko glasbenikov sodeluje v aktualni zasedbi?

Big Band sestavljajo 4 pozavne, 4 trobente, 5 saksofonov, bas kitara, klavir, kitara, bobni in tolkala (percussion).

Kaj si želite za prihodnost Big Banda?

Želim si, da bi se mladina še naprej rada ukvarjala z jazzom in s popularno glasbo. V prihodnje bi v Big Bandu radi začeli pisati avtorsko glasbo in tudi naredili nekaj posnetkov naših izvedb.

»New Times Big Band« se bo v teh dneh koroški publiki predstavil kar dvakrat: 25. oktobra bo ob 19.30 zaigral v Ljudski šoli Škofiče, 26. oktobra pa bodo od 19.30 glasbeniki in poslušalci praznovali 35-letnico obstoja Banda v pliberškem kulturnem domu. Pri nastopih bodo sodelovali tudi vokalisti iz Voxon Academy: Lara Wulz, Natascha Stuck, Simona Krajger in Danilo Katz.

Daniel Kaiser, (30) spada med mlajše člane New Times Big Banda:

»V Slovenski glasbeni šoli v Šmihelu sem igral bas kitaro. Pred približno 15 leti sem začel igrati v manjši zasedbi Jazz Combo, potem pa se je razvila ideja, da bi po nekajletnem premoru zopet sestavili zasedbo Big Band. V zasedbi sem ostal vse do danes, ker smo prijetna skupnost glasbenikov in ker so mi všeč naši aranžmaji, ki jih pripravlja umetniški vodja Miha Vavti. Miha vodi vaje med letom, pred koncertom pa imamo še intenzivne vaje z dirigentom.«