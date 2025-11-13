Novice logo
Bend »Roba« bo prvi album predstavil v Celovcu

13.11.2025
Skupina Roba je nastala iz prijateljstva med umetniki. Ideja za bend se je porodila na zabavi, kjer so skupaj sedeli profesionalni glasbeniki in prijatelji Valentina Inzko Fink, njen mož Mathias Liener, Lukas Popp ter Sara Gregorič. 
Roba, to so Mathias Liener (keyboard), Lukas Popp (bobni), Sara Gregorič (bas) in Valentina Inzko Fink (pevka). Foto: Marco Sommer

Svojo prvo pesem z naslovom Schöne müde Frau so objavili z videom 28. februarja letos, tej pesmi pa so do zdaj dodali še skladbe z naslovi Only You, Game Boy in nostalgična Valdobbiadene, ki je izšla tudi s slovenskim besedilom in jo lahko poslušate na YouTubu ali Spotifyju. Člane benda združuje ljubezen do pesmi v slogu italo-popa – vesele glasbe iz 70. in 80. let. 14. novembra bo izšel njihov prvi album Himmel wieder blau, ki, kot so zapisali, je album, ki prinaša svetlobo v svet, ki je marsikje že postal siv. Pesmi v nemščini, napisane z ženske perspektive, govorijo o vsakdanjih odnosih, od ljubezni in partnerstva do prijateljstev in bežnih romanc. Odlikujejo jih premišljeni pogled, samozavestne ženske pozicije ter osvajanje tem, ki so pogosto pripisane moškim: hedonizem, družbena in spolna svoboda ter svoboda pri oblikovanju življenja. Album bodo predstavili na turneji po Avstriji (13. 11. v Gradcu, 19. 11. v Linzu, 28. 11. na Dunaju). V četrtek, 20. novembra, bodo album predstavili v Kammerlichtspiele v Celovcu. Pohitite z vstopnicami! Informacije: roba-musik.at

