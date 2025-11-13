Bend »Roba« bo prvi album predstavil v Celovcu

Svojo prvo pesem z naslovom Schöne müde Frau so objavili z videom 28. februarja letos, tej pesmi pa so do zdaj dodali še skladbe z naslovi Only You, Game Boy in nostalgična Valdobbiadene, ki je izšla tudi s slovenskim besedilom in jo lahko poslušate na YouTubu ali Spotifyju. Člane benda združuje ljubezen do pesmi v slogu italo-popa – vesele glasbe iz 70. in 80. let. 14. novembra bo izšel njihov prvi album Himmel wieder blau, ki, kot so zapisali, je album, ki prinaša svetlobo v svet, ki je marsikje že postal siv. Pesmi v nemščini, napisane z ženske perspektive, govorijo o vsakdanjih odnosih, od ljubezni in partnerstva do prijateljstev in bežnih romanc. Odlikujejo jih premišljeni pogled, samozavestne ženske pozicije ter osvajanje tem, ki so pogosto pripisane moškim: hedonizem, družbena in spolna svoboda ter svoboda pri oblikovanju življenja. Album bodo predstavili na turneji po Avstriji (13. 11. v Gradcu, 19. 11. v Linzu, 28. 11. na Dunaju). V četrtek, 20. novembra, bodo album predstavili v Kammerlichtspiele v Celovcu. Pohitite z vstopnicami! Informacije: roba-musik.at