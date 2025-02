Austro-pop v stilu skupine Abba: Nova Roba za naša ušesa

»Smo skupina prijateljev in ideja za bend je nastala, ko smo pri neki fešti sedeli skupaj,« pripoveduje Valentina Inzko Fink, po poklicu igralka in pevka v muziklih. Član benda je tudi njen mož Matthias Liener, igralec, pevec in komponist, ki med drugim nastopa tudi s skupino Pizzera & Jaus. Lukas Popp je basist, igra tudi v bendu Josh, ki je znan po hitu »Cordula Grün«. Druga ženska v bendu je kitaristka in komponistka Sara Gregorič, ki po Avstriji s sestro Miro nastopa v zasedbi »Duo Sonoma«. Skratka, sami profesionalni umetniki so ustanovili bend. Zakaj? »Združuje nas, da vsi obožujemo pesmi v stilu italo-popa (npr. Ricchi e Poveri - Sarà perchè ti amo) in glasbo skupine Abba, to veselo glasbo iz 70. in 80. let prejšnjega stoletja,« pripoveduje Inzko Fink. Ker glasba v tem stilu v Avstriji oz. v nemškem jeziku še ne obstaja, želijo z bendom izpolniti to nišo in jo prenesti v Avstrijo. Pesmi bodo neke vrste avstro-pop v stilu skupine Abba, to pa z lastno glasbo in lastnimi teksti, pripoveduje Inzko Fink, ki skupaj z možem tudi rada piše besedila, pesmi benda pa so skupna dela vseh. Ime je iz slovenščine. »Mathiasu in Lukasu je slovenščina zelo všeč in prišli smo na ime Roba, ker ime tudi dobro zveni in ker ga lahko vsak izgovori,« se smeji Inzko Fink. In, kdaj bodo dostavili prvo robo, torej kdaj bo bend objavil svoj prvi komad? »Posneli smo že pet pesmi, prvo pesem z naslovom 'Schöne müde Frau' bomo z videom objavili 28. februarja,« pove Valentina Inzko Fink.