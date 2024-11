ARTphonica vabi ta petek na letni koncert: Petje kot most med jeziki

»Več nas je bilo, ki smo prepevali v koroškem deželnem mladinskem zboru. Počasi smo postali prestari, še naprej pa smo želeli peti skupaj,« z nasmehom pripoveduje pevka in druga zborovodkinja ARTphonice Alina Priebernig, roj. Logar (32). Leta 2017 je nekaj pevk in pevcev okoli zborovodkinje Doris Aichholzer ustanovilo zbor 'ARTphonica', ki ni klasičen zbor z rednimi vajami, srečujejo se le petkrat na leto in še za kak vikend, da se pripravijo na letni koncert. Umetniško vodstvo je letos prevzel Slovenec Sebastjan Vrhovnik, izredni profesor za zborovsko dirigiranje na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Vrhovnik vodi tudi zbor Slovenske filharmonije in Glasbene Matice. Letošnji koncert zbora 'ARTphonica' ima naslov 'Melodije v sozvočju'. »Ogledali smo si skupnosti oz. razlike med avstrijskimi in slovenskimi komponisti in kako so ti na iste teme napisali različne kompozicije. Poslušalce in poslušalke čaka pisan in dvojezičen slovensko-nemški program. Prvi del koncerta bo v znamenju sodobnih skladb, v drugem delu pa čakajo narodne pesmi v prvotni verziji in v novih aranžmajih,« pravi Alina Priebernig. Pri nekaterih skladbah bo ARTphonico na klavirju spremljala Lucia Haab. Vaje ima zbor v Slovenski gimnaziji, pevke in pevci so v starosti med 25 in 45 let in večinoma prihajajo iz Koroške, mnogi pa imajo zdaj življenjsko središče drugje v Avstriji. Alina Priebernig je opravila zborovodski tečaj in lahko to znanje ob delu z zborom tudi v praksi preizkuša, »vsako leto si upam malo več«. Mamica dveh otrok lahko zaradi projektnega načina dela zbora petje lažje združuje z družinskim vsakdanom. ARTphonica bo poleg Celovca (15. november, 19.30) nastopil še 16. novembra ob 19.30 v Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani. Tretji koncert bo 17. novembra v Škofji Loki, kjer bodo v tamkajšnjem Sokolskem domu nastopili s pevskim zborom Grudnove Šmikle.