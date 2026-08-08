Ansambel, ki je navdušil tudi legendarne Beatlese

Rojstvo Alpskega kvinteta je bilo sicer pred 60 leti, predvsem pa je zaslovel, ko sta se mu poleg ustanovitelja ter bivšega vodje ansambla in kitarista s koroškimi koreninami Jožeta Antoniča († 2015) in klarinetista Vinka Sitarja pridružila še odlični harmonikar Jože Burnik in trobentač Ivan Prešeren (trobenta). Burnika - njegove in Prešernove skladbe štejejo med najbolj popularne na narodnozabavnem področju - je po desetih letih zaradi hude bolezni nasledil Edi Semeja. Tudi Ivanka Krašovec se mu je pridružila, Janez Per, ki je pripeljal v ansambel tudi Ota Pestnerja, pa je prišel leta 1970 - »čeprav domačim ni bilo najbolj pogodu, saj so komaj čakali, da jim bom pomagal.« Odlični mojster s kontrabasom, ki si je z ženo Jožico ustvaril družino s sinovi Janezom, Primožem in Boštjanom, izhaja namreč iz kmečke družine s kovačijo (»pri Kovaču«) v Mengšu. Pozneje je postal sam kmet in bil po osamosvojitvi Republike Slovenije tudi župan občine Mengeš (1994-1998), kot je bil njegov kolega Jože Antonič med letoma 2002 in 2006 župan občine Bled.