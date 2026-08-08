Ansambel, ki je navdušil tudi legendarne Beatlese

»Na Bledu se je pred več leti udeležil Alpskega večera, ki je zrasel na našem zelniku in je letos obhajal 40-letnico, tudi George Harrison, sloviti kitarist legendarne skupine The Beatles. Prisluhnil je našemu izvajanju in bil presenečen ter navdušen, da brez bobnov ustvarjamo izjemen ritem,« z upravičenim ponosom pripoveduje Janez Per v pogovoru z Novicami. Dejansko je Alpskemu kvintetu uspelo, da si je ustvaril lasten stil in se v tujini najbolj uveljavil za Ansamblom bratov Avsenik. »Naše melodije,« poudarja Janez Per (79), ki s svojim baritonom očara neštete ljubitelje Alpskega kvinteta, »se igrajo na trobenti, medtem ko pri Avseniku temeljijo na klarinetu in harmoniki. Naš pristop je bolj v stilu swinga in jazza, zasedba pa je enaka kot pri Avseniku.« Sicer pa Alpski, kot ga radi označujejo tako doma kot v tujini, predvsem v Nemčiji, Avstriji in Švici, radi igrajo tudi Avsenikove melodije.
Pri tem Alpski in Avseniki niso bili vedno v najboljših odnosih. To, čeprav so, pripoveduje sedanji vodja Alpskega kvinteta Janez Per, »Avseniki mene in Jožeta Antoniča povabili, naj se jim pridruživa namesto baritonista Mika Sosa in kitarista Lea Ponikvarja.« Medtem so odnosi dokaj boljši. Per: »Danes mi zaigramo kakšno Avsenikovo, ker vemo, da so v publiki tudi ljubitelji njihove glasbe. Sem pa pred časom prebral intervju s Sašem Avsenikom, v katerem je povedal, da tudi oni odigrajo katero od Alpskega kvinteta.«
Rojstvo Alpskega kvinteta je bilo sicer pred 60 leti, predvsem pa je zaslovel, ko sta se mu poleg ustanovitelja ter bivšega vodje ansambla in kitarista s koroškimi koreninami Jožeta Antoniča († 2015) in klarinetista Vinka Sitarja pridružila še odlični harmonikar Jože Burnik in trobentač Ivan Prešeren (trobenta). Burnika - njegove in Prešernove skladbe štejejo med najbolj popularne na narodnozabavnem področju - je po desetih letih zaradi hude bolezni nasledil Edi Semeja. Tudi Ivanka Krašovec se mu je pridružila, Janez Per, ki je pripeljal v ansambel tudi Ota Pestnerja, pa je prišel leta 1970 - »čeprav domačim ni bilo najbolj pogodu, saj so komaj čakali, da jim bom pomagal.« Odlični mojster s kontrabasom, ki si je z ženo Jožico ustvaril družino s sinovi Janezom, Primožem in Boštjanom, izhaja namreč iz kmečke družine s kovačijo (»pri Kovaču«) v Mengšu. Pozneje je postal sam kmet in bil po osamosvojitvi Republike Slovenije tudi župan občine Mengeš (1994-1998), kot je bil njegov kolega Jože Antonič med letoma 2002 in 2006 župan občine Bled.
Janez Per pa ni bil samo župan, temveč tudi državni poslanec Slovenije (1996-2000). V parlamentu je bil mdr. med ustanovitelji glasbene skupine Parlament Dixie Band s člani iz vseh frakcij. Per: »Seveda je bila to tudi politična gesta« - priljubljena in povezovalna.
Sicer pa Per meni, da »smo Slovenci bolj zaprti« in da je »publika ob nastopih Alpskega bolj navdušena v tujini kot v Sloveniji.« Tudi nemških zlatih plošč so prejeli več kot slovenskih (8 oz. 2). V času, ko je bil ansambel na višku, so imeli okoli 150 nastopov v letu. Prav tako so izdali 50 slovenskih in 50 nemških nosilcev zvoka (CD, LP, MC). Z veseljem se Janez Per spominja, ko so v Beljaku prejeli prvo zlato ploščo, ob 45-letnici leta 2011 pa posebno priznanje za milijon prodanih nosilcev zvokov. Hkrati poudarja Per: »Na nastopih v nemških krajih igramo mnogo pesmi v slovenščini. To si publika še posebej želi, ker meni, da pesmi s slovenskimi besedili najlepše zvenijo.«
Za koroške Slovence je Janez Per zvedel že v zgodnjih mladostnih letih. »Pri nas smo redno poslušali slovenske oddaje koroškega radia. Vedno se mi je zdelo, da so Korošci najboljši pevci. Imam tudi mnogo slovenskih prijateljev, med njimi Bertla Lipuscha in Smrtnikove brate, svoj prvi obračalnik pa sem kupil pri Krivogradu v Šmihelu.«
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