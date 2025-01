Adventno petje v Šmihelu: »Najdite moč v tišini in v miru jasnost«

Zvrstil se je pester, milozvočen program otroškega zbora Evropske šole Šmihel, Mešanega pevskega zbora Gorotan, Mešanega pevskega zbora Danica ter vokalne skupine Tambula. Adventni spevi so se razlegali v mnogih jezikih ter nagovorili mnoga srca, prav tako tudi razmišljujoča moderacija. Župnik Slavko Thaler je pozdravil zbrane z besedami, naj v tišini in adventnem pričakovanju najdejo moč ter v miru jasnost. Koncert je po zahvali predsednika Silva Jerneja izzvenel s skupno pesmijo Angel Gospodov, sledila je »modulacija« v veselo druženje pred cerkvijo ob čaju, kuhanem vinu in pecivu.