Leta 2023 je finančna policija pregledala festival »Acoustic Lakeside« in odkrila 192 kršitev. Po njihovem mnenju bi morali biti člani društva prijavljeni. Društvo in odvetnik Rudi Vouk temu nasprotujeta. Morebitna kazen presega 140.000€.

Žitara vas »Lani je finančna policija začela s kontrolo sredi našega festivala,« pravi predsednica društva Acoustic Lakeside Sara Pleschounig. Vsega skupaj naj bi finančna policija zasliševala okoli 30 članov, ki so prostovoljno pomagali na festivalu. Pleschounig je povedala, da so se pred festivalom vedno pozanimali pri odgovornih, ali je treba osebe prijaviti. Ti pa so jim zagotovili, da če člani in članice prostovoljno delajo, jih ni treba prijaviti. To finančna policija ocenjuje drugače. Februarja so v društvu prejeli pismo, v katerih je navedenih 192 kršitev. Za vsako kršitev pa je kazen znašala 730 evrov. Odvetnik Rudi Vouk je sredi aprila na okrajni urad poslal zahtevo za ustavitev upravnega postopka. Če bo zahteva zavrnjena, bo sledila pritožba na deželno upravno sodišče in po potrebi na ustavno sodišče ter revizija na upravno sodišče. Če postopek ne bo ustavljen, bi lahko trajal več let. »Bil je velik šok,« pravi Pleschounig in dodaja, da če tedaj ne bi bili že tako daleč z organizacijo, letos festivala ne bi bilo. Letos bodo člane in članice po vsej verjetnosti morali prijaviti za festival, ki se je začel razvijati leta 2006 in bo letos potekal od 18. do 20. julija ob Ženeškem jezeru. To pa je povezano z nekaj desettisoč evri, pravi Pleschounig in dodaja, da bo društvo to moralo odšteti od programa.