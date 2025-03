58. pevska revija: Od Pliberka do Traberka

To je najstarejša slovenska pevska revija, ki presega tudi državno mejo, poteka pa že od leta 1968. »Očetje« te revije so bili Tone Ivartnik, Albin Krajnc in Foltej Hartman, slednji je bil ustanovitelj in dolgih 51 let tudi pevovodja MoPZ »Edinost« Pliberk, kasneje MoPZ »Foltej Hartman«. »Foltejev zbor« na reviji »Od Pliberka do Traberka« sodeluje od vsega začetka neprekinjeno do danes, letos so pliberški pevci zapeli na Prevaljah. Na letošnji reviji je sodelovalo 24 zborov, iz avstrijske Koroške so sodelovali še MoPZ Valentin Polanšek, MoPZ Trta, MoPZ Kralj Matjaž, Mešani pevski zbor Podjuna in MoPZ Janez Petjak. Koncerti so bili letos v Pliberku, na Obirskem in na Prevaljah, zadnji pa bo 23. marca, ob 18.00 v Dvorcu Bukovje v Dravogradu, kjer bo mdr. nastopil tudi MoPZ Vres. Za organizacijo koncertov je pristojna Manja Gerold, vodja območne izpostave Ravne na Koroškem Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike Slovenije. »Po pandemiji kovida je padlo število zborov, ki se udeležujejo naših srečanj od 36 leta 2020 na 24 letos. Težave imamo tudi s publiko,« je dejala Gerold po koncertu na Prevaljah, ki se ga je udeležilo le pičlih 50 ljudi. Imajo ta srečanja po mnenju Manje Gerold še prihodnost? »Mislim, da moramo to tradicijo peljati naprej. Seveda je smisel srečanja tudi srečanje pevcev, namenjeno pa je tudi širši publiki,« pravi Gerold, ki se trudi za boljšo prepoznavnost pevske revije.