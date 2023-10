Na letošnjem pevskem natečaju »Zbor leta 2023« v organizaciji ORF sodeluje kar nekaj koroškoslovenskih skupin in zborov. Predhodna izbora bosta še 12. oktobra v St. Stefanu v Labotski dolini in 19. oktobra v Möllbrücke. Tedaj lahko pevkam in pevcem v živo prisluhnete ob 19.30 na frekvenci Radia Kärnten.

Mešani pevski zbor Podjuna Pliberk je po številu pevk in pevcev največji pliberški zbor; če se zberejo vsi, jih je kar 33. Najmlajši pevec je star 16 let, nekateri pevci pa pri »Podjuni« prepevajo že od leta 1974, torej odkar je bil zbor ustanovljen. Zborovodkinja Anja Kapun je zbor prijavila na tekmovanje. »Prej nas ni vprašala, tako da smo se malo ustrašili, a zdaj smo zelo navdušeni,« nam je povedala korepetitorka Janja Trap-Kert. Zbor se na tekmovanje pripravlja z intenzivnimi, daljšimi vajami. Ne morejo imeti več tedenskih vaj, saj zborovodkinja stanuje na Dunaju in se konec tedna pripelje na vaje v Pliberk, s seboj pa pripelje še nekaj pevcev. 12. oktobra bodo na predizboru v St. Stefanu v Labotski dolini zapeli narodno pesem »Čej so tiste stezice«, eno latinsko skladbo in pesem »Igraj kolo na dva desetina«. »Seveda bi radi zmagali, če ne, bo pa to lepa izkušnja za nas,« ugotavlja Trap-Kert, ki vse bralke in bralce prisrčno vabi, da pridejo navijat, koncert bo v »Haus der Musik«.

Mešani pevski zbor Podjuna Pliberk

Skupina NOVUM ima pliberške korenine, pred približno petimi leti je nastala iz ženske zasedbe »Vidrinke«. »Hoteli smo ustanoviti novo skupino, ime ‘Novum’ pa mi je padlo v oči ob prebiranju ‘NOVIC’,« pove voditeljica skupine Sylvia Hollauf (na sliki druga z leve v zadnji vrsti). Pevke in pevci so Traudi Rudolf, Mirjam Malej, Sonja Kapun, Silvia Malej, Veronika Wriesnig, Marko Čik in Bernd Hollauf, v tej zasedbi pojejo eno leto. Skupina NOVUM ima zelo raznolik pevski repertoar, pojejo slovenske in nemške popevke, ljudske pesmi, pa tudi afriške, angleške, hrvaške in latinske pesmi. Izberejo pesmi, ki jim sežejo do srca, vsi so prijatelji in ob skupnem prepevanju zelo uživajo. Na tekmovanju sodelujejo, ker se želijo predstaviti večji publiki. Želijo izvedeti, česa so zmožni, na pevskem področju pa se želijo razvijati naprej. Sylvia Hollauf: »Peli bodo vsem znano, priljubljeno slovensko pesem, z vsem srcem in polni moči.« Skupini NOVUM bomo lahko prisluhnili 19. oktobra, ko bodo nastopili na predizboru v ‘Veranstaltungszentrum Möllbrücke’.