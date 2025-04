46. srečanje otroških in mladinskih zborov v Šmihelu: Skupaj so pozdravili pomlad

Približno 100 otrok in mladih je minulo nedeljo popoldne stopilo na oder, ki so ga za 46. srečanje otroških in mladinskih zborov postavili v telovadnici Evropske šole Šmihel. Victoria Šumnik in Anja Cerar sta pred nastopi na kratko predstavili zgodovino, delovanje in morebitne večje projekte, ki jih otroški zbori letos pripravljajo. Najprej je na oder stopil otroški zbor Srčki iz Dobrle vasi, ki ga vodijo Milena Lesjak, Anja Neuwersch in Neva Pucher. Oder je nato zasedla Mlada Podjuna iz Pliberka pod vodstvom Miriam Kaiser in Traudi Katz-Lipusch. Pri zboru poje precej otrok, tako da se na vajah v pliberškem kulturnem domu razdelijo na dve skupini. Sledili so Obirčki, otroški zbor z Obirskega in Železne Kaple pod vodstvom Judith Paulitsch in Tanje Smrtnik-Furjan. Z Obirskega smo se podali v Žitaro vas. Na oder je stopil otroški zbor Trtinos, ki ga vodita sestri Helena in Jasmina Wuttej. Zapel je še otroški zbor Živ-Žav iz Globasnice, ki se na vajah srečuje v farovžu v Globasnici, pojejo pa pod vodstvom Simone Markitz, Julije Hudl in Angelike Burkhardt. Po nastopu mladinskega zbora Sweethearts iz Dobrle vasi (vodita Paula Schein-Kontschitsch in Sonja Woschitz) so še vsi otroci stopili na oder in koncert zaključili s skupno pesmijo »Pri nas na Koroškem« in tako skupaj pozdravili pomlad, kot sta povedali moderatorki. Drugi koncert letošnjega srečanja otroških in mladinskih zborov bo v nedeljo, 6. aprila, ob 14.30, v farovžu v Šentjakobu.