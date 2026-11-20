Začelo se je s suškim cerkvenim zborom. Leta 1980 ga je prevzel glasbeni etnolog Bertej Logar, tedaj še študent glasbe v Gradcu. Preden ga je prevzel, so v cerkvenem zboru prepevale - razen medtem pokojnega Berteja Logarja st. - samo ženske. Mlademu Berteju pa je uspelo pritegniti tudi mlade fante - mdr. Pepeja Kropa, svojega brata Jokeja in Pepeja Kulmescha. Takoj so ustanovili kvartet. Iz kvarteta je kmalu nato nastal kvintet, iz kvinteta moški zbor - iz moškega zbora pa leta 1981 Oktet Suha s prvimi pevci Jokejem in Bertejem Logarjem, Pepejem Kropom, Sigijem in Brankom Kolterejem, Lenartom Katzem, Heribertom Kulmeschem in Francem Opetnikom. Medtem Oktet Suha, ki je tudi prireditelj Festivala Suha, že celih 45 let osvaja s svojim petjem ljubitelje pevske kulture doma in po svetu. V minulih 45 letih so suški oktetovci imeli več kot 1.500 nastopov, skoraj 80 skladb je bilo ustvarjenih posebej za Oktet Suha, 12 lastnih zgoščenk so izdali, med njimi zgoščenko »Žito valovi« z besedili ali skladbami domačih umetnikov, od Milke Hartman in Hermanna Germa pa do Stefana Thalerja.
Prva nastopa Okteta Suha sta bila oktobra 1981 v nekdanji gostilni Pri Kosi v Rožeku ter istega leta na adventnem srečanju v Pliberku. Na vprašanje, kdaj so imeli prvi koncert na Suhi, pa je organizacijski vodja in simpatični moderator Okteta Suha Jokej Logar v intervjuju za Naš tednik ob 20-letnici Okteta odgovoril: »V občini Suha smo od vsega začetka nastopali na prireditvah žvabeškega kulturnega društva KPD Drava v žvabeški farni dvorani, na večjih prireditvah pa v gostilni Hafner v Gornji vasi. Na Suhi smo prvič nastopili v okviru maše na štefanovo leta 1981. Za nastope zunaj cerkve, npr. v gostilnah, pa za nas v prvih letih ni bilo prostora. Prvič smo lahko nastopili leta 1985 v okviru raziskovalnega projekta ÖED. Z rednimi nastopi pa se je zares začelo leta 1991, ko smo začeli prirejati Mednarodni festival oktetov(danes Festival Suha).« Na vprašanje, kaj je botrovalo odločitvi, da ste poimenovali vašo skupino po kraju oz. občini Suha, pa je Jokej Logar odgovoril: »V prvi zasedbi smo bili vsi iz suške občine, razen Franca Opetnika, ki pa je bil iz žvabeške fare. Morda pa je naši odločitvi botrovalo tudi dejstvo, da nam niso hoteli dati dvojezičnih napisov, in smo tako po tej poti želeli v javnosti uveljaviti ime Suha. Še danes nas večkrat kdo vpraša, kaj pomeni Suha. Pojasnujemo mu, da je to slovensko ime za kraj in občino, ki se po nemško imenuje Neuhaus.«
Vsekakor Oket Suha ni samo odlična pevska skupina - Oktet Suha je tudi verodostojen in samozavesten ambasador dvojezične suške občine, ki je ponesel Suho po vsem svetu, od Amerike in Avstralije pa do Francije in Švedske. Pri tem so Oktetu Suha bili kot umetniški vodje ob strani sprva Bertej Logar, nekaj časa tudi Edi Oraže ter celih 17 let Matevž Fabijan, sedaj pa oktet že več let uspešno deluje z umetniškim vodjem Iztokom Kucenom. Predvsem pa je oktetovcem zelo pri srcu domača publika. Zavedajo se: brez domače publike bi bilo njihovo delo manj veselo in uspešno, ure, ki jih namenijo intenzivnim vajam, pa manj smiselne. Tako pa je vsak njihov nastop (in bo tudi to soboto v Pliberku) enkratno doživetje.
Pri Oktetu Suha pojem že šesto sezono. Pridružil sem se mu na lastno željo. Ko sem slišal, da iščejo pevca, sem prosil oktetovca Franca Opetnika, ki je bil takrat še moj kolega pri Mohorjevi, da sporoči mojo željo tudi ostalim članom Okteta Suha. Sam sem pred svojim prihodom v Celovec pel pri moškem zboru Savinjski zvon Šempeter v Savinjski dolini. Še prej pa med drugim tudi pri zboru celjske tehnične šole Tehnik, s katerim smo na raznih mednarodnih tekmovanjih prejeli več zlatih plaket. Prav tako sem okoli 15 let igral z ansamblom v Švici in na Malorki. Danes sem zelo srečen in vesel, da so me v oktetu lepo sprejeli in da lahko z njimi sooblikujem pevske nastope. Bralkam in bralcem pa sporočam: Pridite v Pliberk na jubilejni koncert Okteta Suha! Ne bo vam žal.
Naslednje leto se bo začela že dvajseta sezona, odkar pojem pri OktetuSuha. Predlagal me je tedanji umetniški vodja Edi Oraže, ker je prvi tenorist Simon Triessnig nehal peti in so iskali namestnika. Preden sem se pridružil suškim oktetovcem, sem imel v Šmarjeti v Rožu fantovski kvintet . Za koncert ob polokroglem jubileju Okteta Suha v Pliberku sem izdelal celoten multimedialen programski koncept in prevzel režijo ob pomoči Riharda Grilca pod geslom: Vsaka pot se začne s prvim korakom. Program obsega osem postaj, vsak član okteta pa bo prevzel postajo oz. povezavo: Pepej Krop npr. prvo postajo na temo Začetki Okteta Suha ali Matej Maček na temo Naši solisti. Sam se bom posvetil temi Naša bodočnost, ki naj bi dokazala, da bomo še naprej ostali pevska skupina, polna energije. Pri tem pa nam bo naprej pomagal naš sedanji in odlični umetniški vodja Iztok Kucen, ki je sam šele 40 let mlad.
K Oktetu Suha me je povabil Bertej Logar. Sicer ne prihajam iz kraja Suha, sem pa kot žvabeški faran tudi suški občan. Pojem pri Oktetu zaradi veselja do petja in prijateljstva s pevskimi kolegi. Še posebej sem vesel, da sem po zaslugi Okteta Suha spoznal tudi daljne dežele, konkretno Združene države Amerike, Kanado, Argentino in Avstralijo. Prav tako pa zelo cenim domačo publiko, ki je sicer najbolj kritična; če dobro pojemo, pa je tudi najbolj navdušena.
Leta 2021, ko zaradi korone nismo mogli slovesno obhajati 40-letnice Okteta Suha, sem izdal knjigo o našem delovanju pod nasovom: Kam še, kam? Wohin denn noch? Morda bo prišel odgovor na to vprašanje tudi na sobotnem koncertu. Sicer pa sem bil tisti, ki sem najbolj dregal na to, da se imenujemo Oktet Suha. Suha je namreč lepo slovensko ime. Za prihodnost pa si želim dobro sožitje in da bomo ostali zdravi in lahko še naprej peli, čeprav pojemo že 45 let.
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