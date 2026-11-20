Prva nastopa Okteta Suha sta bila oktobra 1981 v nekdanji gostilni Pri Kosi v Rožeku ter istega leta na adventnem srečanju v Pliberku. Na vprašanje, kdaj so imeli prvi koncert na Suhi, pa je organizacijski vodja in simpatični moderator Okteta Suha Jokej Logar v intervjuju za Naš tednik ob 20-letnici Okteta odgovoril: »V občini Suha smo od vsega začetka nastopali na prireditvah žvabeškega kulturnega društva KPD Drava v žvabeški farni dvorani, na večjih priredit­vah pa v gostilni Hafner v Gornji vasi. Na Suhi smo prvič nastopili v okviru maše na štefanovo leta 1981. Za nastope zunaj cerkve, npr. v gostilnah, pa za nas v prvih letih ni bilo prostora. Prvič smo lahko nastopili leta 1985 v okviru raziskovalnega projekta ÖED. Z rednimi nastopi pa se je zares začelo leta 1991, ko smo začeli prirejati Mednarodni festival oktetov(danes Festival Suha).« Na vprašanje, kaj je botrovalo odločitvi, da ste poimenovali vašo skupino po kraju oz. občini Suha, pa je Jokej Logar odgovoril: »V prvi zasedbi smo bili vsi iz suške občine, razen Franca Opetnika, ki pa je bil iz žvabeške fare. Morda pa je naši odločitvi botrovalo tudi dejstvo, da nam niso hoteli dati dvojezičnih napisov, in smo tako po tej poti želeli v javnosti uveljaviti ime Suha. Še danes nas večkrat kdo vpraša, kaj pomeni Suha. Pojasnujemo mu, da je to slovensko ime za kraj in občino, ki se po nemško imenuje Neuhaus.«