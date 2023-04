Krščanska kulturna zveza je v soorganizaciji z društvoma SKD Jepa-Baško jezero in Prosvetnim društvom Lipa uspešno izpeljala 44. Srečanje otroških in mladinskih zborov.

Srečanje otroških in mladinskih zborov je pretekli dve nedelji privabilo preko 300 pevk in pevcev v dvorani v Ločah in Velikovcu. V do zadnjega kotička napolnjenih dvoranah so počastili 85. življenjski jubilej Lenčke Kupper, avtorice neštetih otroških pesmi, lutkovnih iger, pravljic in pripovedk. Zanjo so v povezavi s Slovensko glasbeno šolo na Koroškem pripravili prav posebno presenečenje in kot skupno pesem z inštrumentalisti iz razreda Christiana Filipiča in Miha Vautija zapeli pesmi Oblaček in Galebi, s katerima so pričarali spevno liričnost in mehkobo, ki ju je Lenčka Kupper ujela v melodiji in besedilu.

Skupinska slika nastopajočih v Neue Burg v Velikovcu:

OZ in MZ Danica, MZ Sweethearts, OZ Živ-Žav, OZ Srčki, ŠZ javne dvojezične LŠ 24

Nastopajoči zbori so bili izjemno dobro pripravljeni, po neljubi dveletni pavzi je zborovodjem uspelo ponovno motivirati otroke in mladostnike, da so znova pričeli s prepevanjem, kar je od njih zahtevalo veliko odrekanj in vaj, pa tudi organizacijskih stvari. Marsikdo je hočeš nočeš moral poseči po novih metodah, ritmizacijah in skladbah, kar je na samem srečanju še toliko bolj poživilo pevsko vzdušje. Zanimivo je bilo tudi časovno sovpadanje s Kärntner Landesjugendsingen, torej je bilo srečanje dobro izhodišče za tekmovanje.

Polna dvorana Kulturnega doma v Ločah

Novost letošnjega srečanja je bila tudi ta, da so se organizatorji potrudili in srečanje organizirali tako, da so otroci lahko ves čas spremljali koncert, kar se je izkazalo za zelo dobrodošlo, saj so na ta način lahko prisluhnili tudi drugim zborom in jih z glasnimi aplavzi spodbujali.

Všečno, sveže in sproščeno bi na kratko opisali pretekli otroški in mladinski pevski nedelji.

Katja Osterc