37. koncert Slovenske glasbene šole dežele Koroške z Glasbeno šolo Slovenj Gradec: Glasba ima majhne prste, a seže daleč

Jurij Filipič (harmonika) (13)

Prihajam iz Šentjakoba v Rožu in obiskujem tretji letnik uršulinske gimnazije v Celovcu. Harmoniko igram od svojega šestega leta. Glasbeni zgled sem dobil doma, saj vsi moji bratje in sestre igrajo kakšen instrument, mami pa je učiteljica za glasbo. Glasba je zame zelo izpolnjujoča, saj lahko igraš veliko različnih skladb in zvrsti. Moja najljubša skladatelja sta definitivno Slavko in Sašo Avsenik. Zelo rad tudi nastopam, večkrat sem se že udeležil tekmovanja Prima la musica in na državni ravni leta 2022 in 2024 osvojil zlato. Želim, da harmonika ostane moj hobi, po poklicu pa želim postati gasilec.