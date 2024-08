Lukas (9) in Fabian (12) Kramer iz Nonče vasi sta 11. avgusta prvič nastopila na 35. srečanju vižarjev na Svetem mestu v občini Suha. Goste je v imenu prireditelja, KPD Drava, pozdravil predsednik in moderator srečanja Jokej Logar. Na »oder« pri cerkvi na Svetem mestu so stopili mlajši in starejši glasbeniki iz Avstrije in Slovenije, pa tudi samouki vižarji, ki ne poznajo not. Fabian obiskuje srednjo šolo v Sinči vasi, njegov brat Lukas pa ljudsko šolo v Božjem grobu. Oba že približno tri leta igrata instrumente.

»Vedno sem si želel igrati kitaro,« nam je povedal Fabian Kramer, ki se kitaro uči v slovenski glasbeni šoli pri Matjažu Ferku, medtem ko se Lukas uči harmoniko pri Gašperju Belaju (Glasbena šola Rutar). V duetu najraje zaigrata pesem »Jaz pa pojdem na Gorenjsko«. Pravita, da bi nekoč rada igrala v ansamblu. V prostem času se poleg igranja instrumentov rada vozita z gorskimi kolesi, najraje pa se spustita z vrha Pece v dolino.