32. Festival Suha uspešen tudi na novi lokaciji: Na Humcu, na Humcu je ušno

Zares »ušno« je bilo tudi vzdušje na Festivalu Suha, ki si je obdržal ime, čeprav ni več na Suhi. Prvi del je bil tudi letos v cerkvi sv. Vida v Dravogradu. Do zadnje klopi pa je bila v soboto napolnjena romarska cerkev pri Božjem grobu na Humcu. Organizatorji, Jokej Logar, Oktet Suha in mnogi pomagači so morali po lanski odpovedi lastnikov suškega gradu najti novo lokacijo. »Za Humec smo se odločili, ker je cerkev zelo lepa in ima dobro akustiko. Zelo hvaležen sem župniku Ivanu Olipu, farnemu svetu, pa tudi gospodu škofu, da dovoli, da lahko tukaj pojemo bogu v čast in ljudem v veselje,« je Logar povedal v pogovoru z moderatorjem večera Danilom Katzem. Poleg Okteta Suha so občinstvo v cerkvi pri Božjem grobu navdušile tudi vokalne zasedbe iz Španije, Srbije, Slovenije in Avstrije. Iz bližnje okolice so tudi letos sodelovali Pevsko instrumentalna skupina Žvabek in Dravograjski sekstet. Poleg številnih oseb iz javnega življenja se je večera kakovostne glasbe in petja udeležil tudi krški škof Jože Marketz.