30. novembra vabijo na avdicijo: Deželni mladinski zbor išče tebe!

»Koroškemu deželnemu mladinskemu zboru sem se pridružila, ker rada pojem in ker so bili tudi prijatelji pri zboru. Hotela sem se tudi sama izobraževati v smislu petja v zboru, tehnike, branja not in tako naprej, saj vse to ta zbor omogoči,« pripoveduje Irina Sadnikar. Po 12 letih zapušča mladinski zbor, ker je starost pevk in pevcev omejena na 26 let. »Mladim priporočam, da se pridružijo zboru že zaradi skupnosti, ki je podobna družini. Vse pevke in vsi pevci si delijo isto strast, petje,« pravi Sadnikar. K zboru se lahko pridruži vsak, ki rad poje. Pevke in pevci so stari med 16 in 26 let. »Moji osebni viški kot pevka v tem zboru so bili izleti v južno Afriko, v Tokio ter v Kalifornijo. To so bili izjemno lepi trenutki. Spoznali smo nove kulture, peli na raznih odrih,« se spominja Irina Sadnikar. Posebej omenja pevska tekmovanja in uspehe: »Bilo je neskončno veliko trenutkov, ki jih ne bom pozabila, ker je bil vsak dogodek nekaj posebnega. Noben nastop ni bil enak.« Če se želite pridružiti zboru, se prijavite na avdicijo (kaerntner-landesjugendchor.at/vorsingen2025).