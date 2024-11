30. koncert prijateljstva v Pliberku: Obiskali so goro sv. Heme

V soboto, 16. novembra, so se v Pliberku na 30. koncertu prijateljstva pevci MoPZ Foltej Hartman srečali s pevkami in pevci mešanega komornega zbora iz Celja in zbora italijanske skupnosti v Izoli Haliaetum. Zbor nosi antično latinsko ime istrskega mesta Izola, ki se je v rimskem času imenovala prav Haliaetum. Kot smo poročali, se pevci iz Pliberka poznajo že skoraj 40 let in se redno srečujejo z zboroma iz Izole in Celja. Vsako leto se obiščejo in skupaj zapojejo. Prvi koncert prijateljstva je bil leta 1986 v Narodnem domu v Celju, pobudniki so bili medtem že vsi rajni Luciano Stipancich, Jože Sedovnik in Valentin Šumnik. Prvi koncert prijateljstva bi se za pliberške pevce skoraj končal zelo tragično: na poti iz Celja domov v Pliberk je bil njihov kombi zaradi močnih padavin poplavljen, na srečo so se pevci zdravi vrnili domov. Ob 30. jubileju koncerta prijateljstva so Pliberčani za goste pripravili pester program: podali so se v globaški muzej in na goro svete Heme, kjer jim je župnik Peter Sticker predstavil zgodovino tega kraja. Goste je posebej navdušil ogled gradu Elbe. Zvečer je bil v pliberškem kulturnem domu koncert vseh zborov, večer so trojezično vodili Vladimir Nachbar, Marko Trampusch in Matej Trampusch-Novak.