22. tamburaški festival SPD Šentjanž: Ljubitelji tamburic so se srečali v Šentjanžu

Vsako leto se ljubitelji tamburic iz bližnjih in daljnih krajev srečajo v Šentjanžu na tamburaškem festivalu, ki ga organizira slovensko prosvetno društvo Šentjanž. Prvi festival je bil leta 2002, letos pa so društveniki organizirali že 22. festival. Predsednica društva Nadja Keuschnig je izrazila zadovoljstvo nad potekom prireditve, čeprav je letos opazila nekoliko manjšo udeležbo v primerjavi s preteklimi leti. Kljub temu je bilo vzdušje odlično. Večer so otvorile domače tamburaške skupine: Starabanda iz Hodiš/Škofič, loški tamburaši in domači šentjanški tamburaši. Poseben pečat je dogodku dal nastop moškega pevskega zbora Andrej Permož, ki je skupaj s šentjanškimi tamburaši zapel dalmatinske pesmi. Še posebej navdušujoč je bil nastop bosanske folklorne skupine Divanhana, multikulturnega plesnega kluba iz Celovca. Skupina že 15 let ohranja bosansko kulturo, tradicijo in jezik s tradicionalnimi plesi in pesmimi. Trenutno šteje več kot 100 aktivnih članov, ki s svojimi nastopi predstavljajo domovino. Nastopila je še skupina Melos iz Bele krajine, ki združuje tamburaše raznih tamburaških skupin in orkestrov. Skupina izvaja moderne in zabavne melodije ter ritme, v svojem repertoarju pa imajo več kot 200 pesmi različnih zvrsti. Samoumevno, da je bilo plesišče dobro obiskano. Naslednja prireditev, ki jo organizira SPD Šentjanž, bo Stonov pohod v oktobru, je še dodala predsednica Keuschnig.