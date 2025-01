20. koncert »Naša pesem za Angolo«: Pojejo za prijatelje v Angoli

Otroci in mladostniki so peli za otroke iz Angole, ki nimajo istih življenjskih pogojev kakor njihovi sovrstniki. Zbrana sredstva, rekordnih 5.284,38 evrov, bodo namenjena vaški šoli IniciativAngole v Quitili v Angoli, ki jo obiskuje več kot 300 učencev. »Cilj je, da letno zberemo okoli 25.000 € za šolo, da lahko redno obratuje,« je povedal predsednik IA Hanzej Rosenzopf. Otroci radi obiskujejo šolo, kjer delujejo Don Boskove sestre, ki otroke oskrbujejo tudi s hrano. »V šolski skupnosti kot administratorka dela tudi slovenska misijonarka, sestra Zvonka Mikec, ki je naša desna roka v Angoli,« je povedala Katja Križnar, projektna referentka IniciativAngola in glavna organizatorka letošnjega koncerta s skoraj 360 nastopajočimi. Na koncertu so nastopili otroški vrtec Naš otrok, Ljudska šola Mohorjeva, De La Tour šola iz Celovca, Javna dvojezična ljudska šola 24 in Ljudska šola St. Ursula v kombinaciji z glasbeno šolo Gustav Mahler. Obiskovalke in obiskovalci so do zadnjega sedeža napolnili glavno dvorano v celovški koncertni hiši, kar potrjuje priljubljenost in dimenzije, ki jih je ta dogodek dosegel skozi vsa ta leta. Živahno petje otrok je sprožilo pozitivno vzdušje, ki je donelo po celotni koncertni hiši. Staršem, prijateljem in znancem so se pridružili številni častni gostje, med njimi tudi deželni glavar Peter Kaiser. »Nastopajoči otroci, ki s petjem pomagajo drugim, so zgled za mnoge odrasle na tem svetu,« je deželni glavar izjavil po koncertu, ki se je končal s skupno pesmijo. Prvi koncert je bil pred dvajsetimi leti. Hanzej Rosenzopf: »Tedaj sem bil župnik v Celovcu in tudi Simona Mandl, roj. Hartmann je bila leta 2002 v Angoli. Skupaj je nastala ideja, da bi skupaj s slovenskimi šolami in vrtci priredili prvi koncert »Naša pesem za Angolo«, ki je bil v dvorani škofijske hiše. Od leta 2005 smo v koncertni hiši.« »Z leti sodelujevedno več otrok, neverjetno, da se je to tako dobro razvilo,« je povedala Hartmann po koncertu.