18. maja, ob 15.00 v K3 v Škocjanu – koncert: V čast Bertla Lipuscha

Na klopci pred njegovo rojstno hišo v Kotu pod Matjaževo Peco, na kateri ga je posnel njegov zet Danilo Katz, ga je »oče petja v Libučah« Franc Lienhard (1910–1993) začel že na začetku 50. let prejšnjega stoletja uvajati v čaroben svet kitare. Od takrat se Bertl od nje ni več poslovil. Začel je igrati pri nekdanjem gostišču Najberž ob vznožju Pece, več kot 30 let je igral pri »Gojerjih« (Fantje iz Podjune), z Oktetom Suha je potoval po Avstraliji, Švedski, Argentini, Braziliji, Kanadi, Ameriki in Belgiji, vso glasbeno pot pa ga je spremljal basist in prijatelj Lojz Lipovnik. Ob tem je za večino več kot 150 pesmi napisal sam besedila. Nekaj jih je napisala tudi Anka Jernej, med uspešnice spada prav tako pesem »Tam pod Peco sem doma«, ki so jo izbrali celo za fanfaro znamenitega Hrvatskega bala na Dunaju. Danes pa je še posebej ponosen, da na zadnji zgoščenki pojejo njegove pesmi in melodije tudi njegovi vnuki in jih igrajo džez glasbeniki. Poleg tega je vsa njegova družina skupaj z njim na številnih nastopih množično osvajala srca doma in v tujini.