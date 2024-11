120. obletnica SPD Radiše: Od leta 1904 do danes živijo slovensko kulturo

Veseli smo, da imamo še mešani pevski zbor, otroško skupino, ki redno deluje, in lutkovno skupino, ki deluje že drugo leto. Na obzorju se kaže, da se bo čez zimo morda sestala tudi odrasla gledališka družina. Za ta mali kraj in če pogledamo, koliko slovenskega življa je še na Radišah, smo lahko veseli, da to še zmoremo. Kot v mnogih krajih na južnem Koroškem, če izvzamemo Podjuno, smo – kar se tiče izvajalcev in potencialnih gostov – tukaj na Radišah že od nekdaj na obrobju in tudi nekakšen jezikovni otok. Že desetletja ohranjamo slovensko kulturo in slovenski jezik. Z vključevanjem večinskega naroda je situacija kot drugje na južnem Koroškem. So posamezniki, ki pomagajo in pojejo v zboru. Glede na veliko število priseljencev, ki jih imajo Radiše, pa je teh zelo malo. Z občino dobro sodelujemo in smo deležni nekaj finančne pomoči. Vse glasbene skupine v občini so se odzvale in nastopile na odru kulturnega doma razen moškega pevskega zbora MGV Radsberg, tam nam še ni uspelo prebiti ledu. Želja je, da bodo ljudje, ki jih ni veliko, ohranili moč in energijo ter sodelovali v društvu. Ker predsednik sam nič ne zmore.