Brigitte Pesjak je pevka Ženskega pevskega zbora Trta. S posebnim koncertom praznuje žitrajski zbor desetletnico delovanja. Ta bo v soboto, 9. novembra, ob 19.30 v kulturnem domu KUMST v Žitari vasi. O zboru, repertoarju in jubilejnem koncertu smo govorili s pevko Brigitte Pesjak.

Brigitte Pesjak je bila skupaj s Cvetko Mattes pred desetimi leti pobudnica ustanovitve ŽePZ Trta. Brigitte je 61-letna upokojenka iz Malčap pri Žitari vasi, kjer živi skupaj s hčerko in s 94-letnim očetom. V ŽePZ Trta poje drugi sopran, že kot mladenka je pela v cerkvenem zboru v Žitari vasi pod vodstvom župnika Matevža Nageleta, pela je v mešanem zboru v Dobrli vasi, pod Slavko Kukovica pa je plesala tudi v folklorni skupini v Žitari vasi.

»Leta 2013 je bilo pri Trtinosu precej mladih deklet, ki so toliko dorasle, da so šle stran. S Cvetko Mattes sva januarja 2014 na seji SPD Trta predlagali ustanovitev ženskega pevskega zbora, do katere je nato res prišlo, prve vaje smo imele 8. marca 2014. Za zborovodkinjo nam je uspelo dobiti Špelo Mastek-Mori, ki se je na naše vaje vozila iz Mežice. Od vsega začetka enkrat tedensko vadimo v prostortu KUMST, pred koncerti pa se srečamo še za vikend. Poleg sobotnega jubilejnega koncerta bomo nastopile na našem tradicionalnem božičnem koncertu SPD Trta v Šentlipšu. Eno pesem ali dve na našem jubilejnem koncertu bomo zapele v mešanem sestavu skupaj z moškim zborom SPD Trta. Zdaj nas vodi Helena, njen način vodenja je dinamičen in prijeten, vzdušje v zboru pa zelo dobro, saj redno skupaj posedimo in se pogovorimo po vajah, tako da mislim, da smo na dobri poti.«

Ženski pevski zbor Trta šteje 21 članic, ki jih je od ustanovitve do letošnjega februarja kot zborovodkinja vodila Špela Mastek-Mori. Februarja je vodstvo zbora prevzela Helena Gregorn, ki pravi, da bomo na koncertu slišali »devet pesmi, med njimi nemške in slovenske pesmi, pop skladbe, pa tudi eno hrvaško pesem«. Poleg ŽePZ Trta bodo na koncertu nastopile pevske skupine in glasbeniki SPD Trta.