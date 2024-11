10. obletnica Ženskega pevskega zbora Trta: Pesem kot darilo

Kot smo poročali, sta Brigitte Pesjak in Cvetka Mattes dali leta 2014 pobudo za ustavnovitev ženskega zbora, h kateremu so se pridružile tudi nekatere pevke mladinskega zbora Trtinos, ki ga je tedaj vodila Mattes. Ženski zbor niso ustanovile le zaradi posebnega zvoka, ki ga imajo ženske zasedbe. »Je tudi čas, ki ga ženske preživljajo same in imajo nekaj časa zase, brez družinskih obveznosti. Da si malo oddahnejo,« pravi Cvetka Mattes. Sama trenutno zaradi pomanjkanja časa ne poje v zboru. »Posebno me veseli in ganilo me je, kako dinamično in s kakšnim nalezljivim veseljem zdaj ženski zbor vodi Helena Gregorn, ki je kot mlada deklica začela nekoč pri Trtinosih.« Cvetka Mattes je zboru ob jubileju podarila pesem 'Dišeči Jasmin', ki jo je napisala v času pandemije. Mattes je napisala besedilo in melodijo, Tomaž Boškin jo je priredil za ženski zbor Trta, ki jo bo prvič zapel ob vigrednem koncertu v prihodnjem letu. »Pevke Ženskega zbora Trta so mi bile vselej zelo pri srcu, delo z njimi je bilo vedno prijetno. Ob deseti obletnici iskreno čestitam. Pa naj nikoli ne pozabijo, da naj pojejo z nasmehom. Iz glasbe prihaja čar in ta čar naj ponesejo tudi naprej z novo zborovodkinjo,« je povedala nekdanja zborovodkinja Špela Mastek Mori, ki je zbor vodila deset let.