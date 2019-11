Kar se je pred 50 leti kot risba začelo, se je po petdesetih dneh kot umetniška inštalacija FOR FOREST na celovškem stadionu ta teden končalo. Dvestotisoč ljudi od blizu in daleč je romalu v stadion in si ogledalo GOZD v njem.

»Neomejena privlačnost narave« se je porodila kot risba Maxu Peintnerju 1970/71 (svinčnik), ki se je vprašal, kaj bi bilo, če gozda ne bi bilo več oz., če bi edinole bil še kot razstavni objekt v stadionu? Nemško-švicarski umetnik Klaus Littmann je po tridesetih letih svoje sanje s pomočjo sponzorjev udejanjil na celovškem stadionu in z 299-imi drevesi na nogometnem igrišču ustvaril inštalacijo po zamisli risbe. Žogo je zamenjalo šumenje gozda, žvrgolenje ptic je nadomestilo navijaške krike.

Izziv je bil, postaviti prerez vseh evropskih raznolikih, mešanih dreves (Mischwald) in s tem usmeriti pozornost na dejstvo umiranja gozdne kulture, usmerjanja njene pridelave v monolitsko. Kakor da bi gledali v zrcalo naših družbenih procesov – usihanje raznolikosti in preraščanje v enoličnost.

V času klimatske krize je inštalacija, ki so jo podprli daljnogledni deželni in mestni politiki moralno ter podjetja fiskalno (Riedergarten, Strabag idr.), je s tem bila v pravem trenutku na pravem mestu. 4170 mednarodnih »klipingov« je doseglo več ko 9,2 milijarde ljudi po svetu, oglaševalska moč presega 13 milijonov evrov, 200.237 obiskovalcev si je gozd v stadionu osebno ogledalo. Kliping o projektu For Forest oskarjevega nagrajenca Leonarda di Capria je dosegel zavidljivih 760.000 všečkov …

Na zaključni tiskovni konferenci je glavni sponsor Herbert Waldner, Riedergarten, izjavil, da je v Celovcu dozorela ideja, ki odslej potuje v svet. Celoten GOZD FOR FOREST bodo preselili v nižjeavstrijski Tullnerfeld, kjer nastaja na 160 hektarjih mesto brez CO2. Tam naj bodo univerzitetne in znanstvene institucije ter leadingpartner »R20 Austrian World Summit« pod pokroviteljstvom avstrijskega predsednika Van der Bellna in mednarodno znanega kalifornijskega guvernerja in igralca Arnolda Schwarzeneggerja začeli s sistematičnimi pripravami na podnebno konferenco, v kateri bo odigral omenjeni GOZD izjemno vlogo.

Kar je bila nekoč risba in je vzkipelo v Celovcu, obeta v sodelovanju z alpsko-jadranskimi in svetovnimi znanstveniki vsemu svetu ponuditi nov način gledanja na naš planet ter postati viden in nepreslišen glas pri iskanju poti iz klimatske krize. FOR FOREST je »neomejena privlačnost narave.«

Po Paracelsusu torej: Kjer je bolezen, raste tudi zdravilo!