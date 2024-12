Filmski festival K3 v Beljaku: Festival s slovenskim kandidatom za oskarja

Impresivna otvoritev je privabila številne goste iz alpsko-jadranskega prostora. V Mestnem kinu Beljak so si ogledali avstrijsko premiero slovenskega oskarjevskega kandidata »Odrešitev za začetnike«/»Family Therapy« (2024). V skoraj polni dvorani sta zbrane nagovorila konzul Republike Slovenije v Celovcu Matej Kramberger in režiserka filma Sonja Prosenc, ki je s svojim delom otvorila letošnji festival. Na odru so ji družbo delali producent Rok Sečen, direktor fotografije Mitja Ličen ter skladatelja Primož Hladnik in Boris Benko. V petih festivalskih dneh so obiskovalci uživali ob ogledu 40 različnih filmov, med katerimi so bili v ospredju kratkometražci. Iz Slovenije jih je bilo na ogled kar devet, kar je znaten uspeh. Svoje filme so z obiskom pospremili Anne Elisabeth Tassel, Sara Bezovšek, Mitja Manček in Kaja Rakušček.