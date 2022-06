Festival Suha ostaja zgodba uspešnica

Oktet Suha je včeraj, 11. junija, vabil na že 29. Festival Suha. Dan poprej pa so v Dravogradu imeli že 22. »Festival Dravograd«. Na Suhi so nastopile skupine »ARDU« (Irska), »Elinor ensemble« (Slovenija), Dravograjski sekstet, Oktet Suha, Pevsko-instrumentalna skupina Žvabek ter pevka Kristina Babchuk ob klavirski spremljavi Tsarine Marinkove Kranjčan. Skozi program je vodil Danilo Katz. Bila je čudovita polenta noč v enkratnem ambientu suškega gradu, ki je bil napolnjen do zadnjega mesta. Člani Okteta Suha so se v sklopu svojega nastopa zahvalili gonilni sili Festivala Jokeju Logarju. Za njegov 60. rojstni dan so mu podarili sliko umetnika Alberta Mesnerja, ki je bil tudi med gosti Festivala in je prav na ta dan slavil rojstni dan. Med številnimi obiskovalkami in obiskovalci je bil tudi krški škof Jožef Marketz.